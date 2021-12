Service militaire – Une école de recrues à l’essai, ça vous tente? Pour dépoussiérer l’armée, les Vert’libéraux lancent trois mesures chocs. Dont la fin des tirs obligatoires annuels et la réduction des effectifs. Florent Quiquerez

En proposant une école de recrues à l’essai, les Vert’libéraux veulent notamment attirer davantage de femmes dans l’armée. KEYSTONE

Certains haut gradés vont en perdre leur béret. Pour moderniser l’armée, la rendre plus efficace et mieux équipée, mais aussi susciter davantage de vocations, les Vert’libéraux lancent une offensive parlementaire. Si l’objectif est de proposer une alternative entre ceux qui rêvent d’abolir la grande muette et ceux qui restent coincés dans le fantasme d’une armée de grand-papa, ces trois mesures risquent bien de décoiffer sous la Coupole.