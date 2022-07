Thônex – Une école de cirque dans la tourmente Plusieurs anciennes élèves en formation professionnelle accusent un professeur de comportements obscènes. Une plainte pénale a été déposée. Le directeur, lui, est accusé de harcèlement. Les deux hommes contestent. Aurélie Toninato

L’école de cirque Théâtre-Cirqule à Thônex est dans la tourmente. Une ancienne élève de la formation professionnelle a porté plainte contre un professeur pour des faits présumés de contrainte sexuelle et tentative de viol datant de 2011, révèle «Le Courrier» ce lundi. D’autres témoignages s’ajoutent au sien. Cette affaire concerne des élèves majeurs qui suivent une formation professionnelle dans l’institution.

La jeune femme, âgée de vingt ans en 2011, raconte qu’une nuit, le professeur «complètement saoul» est entré dans sa roulotte – élèves et formateurs logent sur le terrain du cirque –, lui a caressé les cheveux et a tenté de passer sa main sous la couverture. Elle l’a repoussé mais il a insisté violemment, dit-elle, avant de l’insulter et de la saisir à la gorge. Il a fini par s’en aller. Elle a dénoncé les faits à la direction mais n’ayant pas obtenu le soutien attendu, elle quittera finalement l’école.

Une dizaine de témoignages

Dix ans plus tard, une ancienne élève la contacte pour un appel à témoignage car deux apprenties dénoncent des «comportements obscènes» de la part de ce même professeur. Elle décide alors de porter plainte pour des faits présumés de contrainte sexuelle et de tentative de viol. En tout, selon le quotidien, une dizaine de femmes font part de gestes, de remarques, ou de comportements obscènes de la part de ce formateur entre 2011 et 2021, entre attouchements sur les fesses et envoi de contenu pornographique non sollicité.

Le professeur n’est pas le seul à se trouver la tourmente: le directeur de l’école est également ciblé par des accusations, pour harcèlement. Il aurait fait part de ses sentiments amoureux à au moins trois jeunes femmes à des périodes distinctes, de manière insistante, selon «Le Courrier», qui précise qu’aucune plainte formelle n’a été déposée à ce jour.

Le quotidien rapporte encore qu’un groupe d’anciennes élèves et de formateurs a demandé à la direction l’intervention d’un professionnel pour gérer la problématique, sans succès.

Le professeur et le directeur contestent

Fin 2021, le directeur décide de mettre fin à la formation professionnelle puis sa mère, qui est la fondatrice de l’école, suspend le professeur sous le coup de la plainte pénale. Interrogé par «Le Courrier», ce dernier conteste les accusations le visant et soutient qu’il n’a «jamais contraint personnes à une quelconque activité sexuelle».

Contactée par la «Tribune de Genève», la fondatrice confirme que le formateur ne travaille plus à Cirqule. Elle relève qu’en 2011, des mesures avaient été prises: «Il a été suspendu plusieurs mois et nous lui avons demandé d’aller voir un psychologue. La jeune fille n’a pas voulu porter plainte, nous n’avions rien de concret contre lui et l’avons réintégré.»

Quant au directeur, il s’est aujourd’hui éloigné physiquement de l’école et la majorité de ses fonctions ont été déléguées. Il nie toute forme de harcèlement, tout en confiant au «Courrier» qu’il y a eu «des personnes dont je suis tombé amoureux». Pour sa mère, ces accusations de harcèlement sont «incompréhensibles. On a tout donné pour ces jeunes.»

Les activités de l’école sont maintenues.



