Spectacle céleste – Une éclipse dans la brume à Genève Entre les nuées de brouillard et les arbres, l’éclipse partielle du soleil a été captée par notre photographe, Laurent Guiraud. Olivier Bot

Depuis le quai du Seujet, deux nuages s'ouvrent et s’écartent. Et l’éclipse partielle du soleil apparaît. Il est 11h45. Laurent Guiraud

Il a fallu tout le talent de photographe de Laurent Guiraud pour réaliser cette photo de l’éclipse partielle de soleil intervenue entre 11h20 et 13h à Genève. La ville était couverte d’un épais brouillard toute la matinée et les plus acharnés des observateurs de phénomènes astronomiques se disaient qu’il faudrait renoncer à chausser des lunettes de soleil pour ne pas s’aveugler à regarder notre astre en face.

Entre les arbres, deux nuages et une brume persistante, on distingue bien l’éclipse de 20% d’un disque presque blanc. Et magie de la photographie, c’est quand un oiseau migrateur se détachait dans le ciel que notre photographe a déclenché. Magnifique!

Auteur de «Chercher et enquêter avec internet» aux Presses universitaires de Grenoble.

