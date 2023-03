Récidiviste valaisan – Une e-trottinette pouvant atteindre 110 km/h saisie à son propriétaire Il s’agit de la 3e trottinette électrique débridée que la police valaisanne retire, après des dénonciations de riverains «excédés».

La police cantonale rappelle qu’en Suisse, la vitesse maximale autorisée pour une trottinette électrique est de 20 km/h. Police municipale de Monthey

La police valaisanne a saisi début février à st Maurice une trottinette électrique qui pouvait atteindre 110 km/h. L’utilisateur, déjà interpellé pour des faits similaires en juillet dernier, a été dénoncé pour infraction à la loi sur la circulation routière.

L’homme a été contrôlé le 1er février, alors qu’il quittait la gare de st Maurice, indique la police cantonale valaisanne dans un communiqué. «Les vérifications techniques d’usage ont démontré que l’engin pouvait atteindre une vitesse de 110 km/h. Le système de freinage était hors d’usage et le pneu arrière sous-gonflé, ajoute-t-elle.

À la mi-juillet, la police valaisanne avait intercepté le même individu à Brigue sur une trottinette électrique dont la vitesse pouvait atteindre 120 km/h. En octobre, elle avait saisi à Saxon un engin dont la vitesse pouvait atteindre 115 km/h, après dénonciation par des riverains «excédés par sa vitesse et sa dangerosité».

Pas plus de 20 km/h

La police cantonale rappelle qu’en Suisse, la vitesse maximale autorisée pour une trottinette électrique est de 20 km/h. Les engins proposés dans le commerce qui ne répondent pas aux exigences légales «sont pour la plupart marquées de la mention «Non autorisée à la circulation publique».» En clair, ils ne peuvent pas être utilisés sur la voie publique.

Si une personne est contrôlée avec un tel véhicule, elle doit s’attendre à une dénonciation qui, selon les faits, peut entraîner de lourdes sanctions. Et en cas d’accident, il peut y avoir une exclusion de couverture d’assurance, précisent encore les forces de l’ordre.

Méconnaissance

«On a constaté que les personnes roulant sur des trottinettes électriques ne connaissent pas la législation», indique à Keystone-ATS la police cantonale qui va lancer une vaste campagne de prévention en la matière. Parmi les règles en vigueur, seules les personnes de plus de 14 ans peuvent se déplacer en e-trottinettes. Et entre 14 et 16 ans, les utilisateurs doivent disposer d’un permis de conduire cyclomoteur ou agricole.

L’éclairage est obligatoire de jour comme de nuit, précisent encore les forces de l’ordre, soulignant qu’il n’est pas permis de rouler sur le trottoir. Sans être obligatoires, casque et protection sont vivement conseillés.

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.