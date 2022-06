Théâtricul – Une douzaine de spectacles poussent dans le verger culturel de Chêne-Bourg La petite pépinière théâtrale gérée par le Collectif 64 vient d’annoncer une programmation juteuse quoiqu’allégée pour la saison 2022-2023. Katia Berger

Au bout d’un étroit couloir bucolique, au 64, rue de Genève, s’ouvre le charmant Théâtricul de 50 places. DAVID VALÈRE

Dans le monde d’avant comme dans celui qui a immédiatement suivi le Covid, les titres s’enchaînaient à une vitesse folle. Les compagnies crachaient les flyers, et les acteurs, entre deux spectacles, se bousculaient dans les coulisses. Pitié, un peu de répit!, se sont mis à s’exclamer artistes, programmateurs et spectateurs à l’unisson. Du côté du Théâtricul, à Chêne-Bourg, le Collectif 64 en a pris de la graine: son débit de programmation s’est réduit de moitié entre la saison qui s’achève et celle qui s’annonce.

«Nos accueils seront en effet plus longs, indique David Valère, l’un de ses membres. De même que certains hôtels exigent un nombre de nuitées minimal, nous étalerons dorénavant sur deux semaines une moyenne de neuf représentations par pièce au lieu de concentrer les séances sur deux ou trois soirs.» Cette nouvelle règle s’appliquera ainsi, dès le début du mois de septembre, à une petite quinzaine de créations, invitations, reprises, divertissements musicaux et productions circassiennes. «Ces dernières, résume le responsable, joueront le rôle du pain dans un club-sandwich, puisqu’elles enserreront le jambon-théâtre en début et fin de saison.»

Entre les arbres et les râteaux, la terrasse ombragée du théâtre de campagne en pleine ville. DAVID VALÈRE

Effeuillons quelques tranches de ce généreux jambon. En octobre, on se réjouit de découvrir la comédienne Anne Martinet sous la direction de son confrère Juan Crespillo dans «H24», une adaptation scénique contemporaine de la nouvelle de Stefan Zweig «24 heures de la vie d’une femme». Une création écrite et mise en scène par un autre cogestionnaire des lieux, Stéphane Michaud, lui emboîtera le pas: «Point radiant» réunira sur le microplateau transformé en bar huit «clients» venus regarder le match Suisse-France du 28 juin 2021…

Dans le «Morrison’s Blues» de Dominique Ziegler, David Valère aide Jim à retrouver le «mojo» perdu. OLIVIER PASQUAL

Fin novembre, le Genevois Eric Salama proposera sa lecture politique de «L’éloge de l’oisiveté», publié en 1932 par le philosophe anglais Bertrand Russell, avec Jean-Luc Farquet et David Valère pour servir le propos. Face à Ludovic Payet cette fois, le même Valère se changera fin février en Jiminy Cricket des bas-fonds pour la reprise du «Morrison’s Blues» réalisé l’an dernier par Dominique Ziegler. Enfin, deux autres créations animeront le printemps: Jérôme Richer distribuera à Fidèle Baha le rôle d’un Ivoirien amoureux d’une Occidentale dans «Toy Boy», et Silvia Barreiros racontera «Contre toute attente» comment trois comédiens seront bloqués dans la zone de transit d’un aéroport international. Pour les crudités, prière de consulter le site du relais champêtre.

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.