Il est d’usage de faire un petit régime avant les grandes chaleurs. Ou tout au moins une remise en forme, histoire d’expurger ces graisses accumulées durant l’hiver. Il en sera de même à la sortie du Covid et de notre avachissement. Chacun de nous passera sur la balance et personne ne s’en plaindra. Ces périodes de frugalité sont tolérées, puisque librement consenties.

La même chose nous attend avec… le réchauffement climatique. Pour freiner la hausse des températures, Genève a décidé d’être neutre en carbone en 2050. Or, l’étude que nous présentons en page 3 montre qu’il faudra faire des efforts considérables pour atteindre cet objectif. Le pire des scénarios, certes provocateur, dresse la liste de nos futures privations: cesser de prendre l’avion,bannir la viande et le café, abandonner la voiture et se chauffer parcimonieusement.

La douche quotidienne? Les Suisses ne la connaissent que depuis quarante ans.

Ce scénario, bien sûr, personne n’en veut. Mais il y a deux manières d’y répondre. On peut faire l’autruche et appeler Trump et les climatosceptiques à la rescousse. On peut aussi prendre un peu de recul. Et méditer sur l’origine de nos petits conforts.

La douche quotidienne? Les Suisses ne la connaissent que depuis quarante ans. Végéter nu chez soi en plein hiver est un luxe très contemporain, comme celui de mâcher du bifteck tous les jours. Parcourir les capitales européennes en trente-six heures est aussi récent que revendiquer du guacamole à tous les apéros. Quant à se gaver de vidéos et de Netflix, beaucoup l’ont découvert avec le Covid.

Alors oui, l’avenir climatique n’est pas rose et nous réserve des restrictions bien plus pénibles que nos régimes printaniers. Mais on peut commencer à s’y préparer en se rappelant que nos petits plaisirs sont récents et qu’y renoncer partiellement ne va pas nous ramener dans les cavernes de nos ancêtres.