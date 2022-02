Encre bleue – Une dose de bon sens Opinion Julie

LAURENT GUIRAUD

Le ton de ce billet est peut-être dû au temps gris et humide qui s’est abattu sur nos têtes, après ces jours ensoleillés qui ont vu sortir de terre des tapis de crocus et de primevères, et fait croire un peu vite au printemps. À moins que ce soit l’absence d’enfants dans les rues qui me pèse, la faute aux vacances. Ou alors le marteau-piqueur au pied de l’immeuble. Ou je ne sais quoi d’autre…

Toujours est-il qu’au lieu d’opter pour un sujet pétillant qui me changerait les idées, j’ai saisi cette page découpée dans mon journal favori. Elle traînait sur le bureau depuis quelques jours déjà. Une page d’avis mortuaires. Oui je sais, il y a plus gai comme lecture. Mais bon, dans le genre instructif sur la vie locale, ou la vie tout court, elle est d’une pratique assez incontournable.

La feuille mise de côté contenait une annonce dont l’accroche, insolite, m’avait fait de l’œil: «Des études ont montré que si tu manges sainement, fais du sport et ne consommes ni drogues ni alcool… tu mourras quand même. Anonyme.» Suivi du faire-part du décès de l’être aimé.

Je ne sais pas vous mais moi, ce constat m’a fait comme une piqûre de rappel. Une dose de bon sens salutaire, en ces temps où il fait tant défaut. Le rappel d’une réalité que notre société a tendance à vouloir escamoter.

On voudrait trop souvent nous faire croire que la norme est de rester jeune, beau et en bonne santé. Que l’on peut par tous les moyens se protéger de tout, même de la mort.

Eh bien non, comme le rappelle judicieusement cet anonyme. Quoique l’on fasse, on y passe, un jour ou l’autre. Ce que je retiens de ce petit encart, mais je me trompe peut-être, c’est qu’il est bon de garder les pieds sur terre, de faire au mieux pour le rester et de profiter de la vie à fond les ballons!

Après, c’est une autre histoire…

