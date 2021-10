Marché de l’art – Une dizaine de Picasso vendus à Las Vegas pour 108 millions de dollars La vente, organisée samedi par Sotheby’s, comportait onze œuvres (tableaux, dessins, céramiques…) du peintre espagnol appartenant au groupe américain d’hôtels-casinos MGM Resorts.

Le joyau de la vente était le célèbre tableau "Femme au béret rouge-orange", l'un des derniers portraits réalisé par l'artiste de Marie-Thérèse Walter, son égérie française et amante des années 1930. KEYSTONE/AP/Wade Vandervort Onze oeuvres de Pablo Picasso ont trouvé preneur lors d'une vente aux enchères de Sotheby's à Las Vegas pour plus de 108 millions de dollars. KEYSTONE/AP/Ellen Schmidt La vente s'est tenue à deux jours du 140e anniversaire de Pablo Picasso, mort en 1973 en France. KEYSTONE/AP/Wade Vandervort 1 / 3

Onze œuvres de Pablo Picasso appartenant au groupe américain d’hôtels-casinos MGM Resorts ont rapporté 108,87 millions de dollars lors d’une vente aux enchères organisée par la maison Sotheby’s au célèbre hôtel Bellagio de Las Vegas, connu pour sa collection d’art.

Le joyau de cette vente samedi, à deux jours du 140e anniversaire du peintre espagnol, était le célèbre tableau «Femme au béret rouge-orange», l’un des derniers portraits réalisé par l’artiste de Marie-Thérèse Walter, sa muse et amante des années 1930.

L’œuvre, estimée entre 20 et 30 millions de dollars, s’est vendue pour 40,47 millions. Picasso avait peint la mère de sa fille Maya en janvier 1938 alors qu’il avait déjà une liaison avec la photographe Dora Maar, durant «l’une des périodes les plus inspirées et les plus productives de Picasso», selon Sotheby’s.

Portraits emblématiques

Deux autres portraits emblématiques exécutés par le peintre durant les dernières années de sa vie ont été vendus, «Homme et enfant» pour 24,39 millions de dollars et «Buste d’homme» pour 9,45 millions – soit en dessous de l’estimation initiale de 10 millions.

Présentés par le peintre dans son exposition de 1970 au Palais des Papes d’Avignon, ces portraits avaient été réalisés entre le 5 janvier 1969 et le 2 février 1970.

Parmi les autres oeuvres cédées lors de cette vente aux enchères figuraient des céramiques, des dessins et des natures mortes.

ATS

