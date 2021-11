Conflit du travail – Une dizaine de livreurs Smood ont tenu un piquet de grève à Rive Au cinquième jour de leur mouvement, ils ont reçu des marques de soutien de divers syndicalistes et politiciens. Sophie Simon

Action de grève des employés de Smood à Rive, ce samedi. IRINA POPA

Leur pétition aurait déjà recueilli 1500 signatures à Genève et 9000 en Suisse. Ils ont jusqu’à mardi pour faire grimper ce chiffre et la déposer au siège social de l’entreprise de livraison de repas à domicile, Smood. Samedi, au rond-point de Rive, les discours de soutien se sont enchaînés pour remonter le moral des livreurs grévistes transis par le froid. Ils en sont au cinquième jour d’action pour le paiement de leurs heures, de leurs pourboires, et l’amélioration des plannings notamment.

La cheffe de groupe du Parti socialiste, Caroline Marti, a remercié les participants pour leur combat et leur «dignité, ce modèle économique écrase les travailleurs». Pablo Cruchon, du mouvement «Résistons», s’est dit «choqué en voyant les revendications. La Migros, en étant partenaire de Smood, se rend complice d’agissements inadmissibles.» De même l’association faîtière des étudiants de l’Université de Genève a témoigné de sa solidarité, puisque plusieurs des membres de la communauté estudiantine travaillent aussi «dans le milieu précaire de la restauration».

Un livreur, qui souhaite rester anonyme, témoigne de la difficulté à vérifier les heures de travail dans l’application. Il affirme n’avoir jamais vu la couleur d’un pourboire alors que des clients affirment en avoir versé lors de la transaction en ligne.

