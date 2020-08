Suisse – Une division en régions coûterait moins cher au système de santé Près de 750 millions de francs pourraient être économisés chaque année avec un modèle de soins divisant la Suisse en cinq à sept régions, estime un expert de la société d’audit PwC.

Dans le système actuel, de nombreux patients ne respectent pas les frontières cantonales pour consommer des soins, ce qui entraîne des surcapacités dans les hôpitaux. KEYSTONE

Le système de santé suisse régit par le droit cantonal coûte plus cher que s’il était divisé en régions plus grandes, rapporte la NZZ am Sonntag, se référant à une étude de l’assureur Helsana.

Quelque 750 millions de francs de coûts pourraient être économisés chaque année en appliquant un modèle de soins divisant la Suisse en cinq à sept régions, déclare dans le journal Patrick Schwendener, expert en santé de la société d’audit et de conseil PwC.

Dans le système actuel, de nombreux patients ne respectent pas les frontières cantonales pour consommer des soins dans 19 des 26 cantons, ce qui entraîne des surcapacités dans les cabinets médicaux et les hôpitaux.

ATS/NXP