Livre genevois – Une diva du XIXe siècle prend le TGV

Ce livre est original pour plusieurs raisons. D’abord il n’est pas fréquent qu’une journaliste genevoise révèle être la descendante directe d’une célébrité du XIXe siècle ayant fréquenté George Sand, Berlioz, Bizet, Gounod, Saint-Saëns et Tourgueniev. Ensuite, cette auteure peut passer bien des années à écrire sur autre chose que la destinée de sa fascinante aïeule cantatrice et compositrice, née il y a 200 ans. Et lorsqu’elle s’empare enfin du sujet, cette plume-là se garde bien d’étaler la biographie de Pauline Viardot.

Son arrière-arrière-petite-fille laisse ça aux historiens de la musique. Sandra Mamboury préfère rester fidèle à la forme qu’elle maîtrise le mieux: le récit léger et fantaisiste, avec ici un supplément de piété familiale. Le titre du livre annonce la couleur: «Le passé au présent. Voyage au 21e siècle avec mon ancêtre Pauline Viardot».

Nourrie par sa mère, Hélène Héritte de la Tour, de références à leur ancêtre à la voix exceptionnelle, Sandra Mamboury a fini par se passionner pour elle. La Genevoise n’est pas la seule. En France, le baryton Jorge Chaminé – d’origine espagnole comme Pauline Viardot, née Garcia – s’active depuis longtemps pour perpétuer le souvenir de «la» Viardot. Un Jardin Pauline Garcia Viardot vient d’être inauguré grâce à lui dans le IXe arrondissement de Paris, et l’ancienne maison de campagne des Viardot à Bougival fait désormais partie du Centre européen de la musique fondé par Chaminé. La vieille dame dont Sandra Mamboury rencontre le bienveillant fantôme au cimetière de Montmartre et qu’elle emmène en TGV à Genève ne disparaîtra pas de sitôt de la mémoire collective.

La publication de ce livre est une histoire d’amitié. L’auteure et journaliste Corinne Jaquet inaugure avec lui sa collection des «Inédits du chien jaune». «J’ai eu un coup de cœur pour le texte de Sandra qui est plein de charme et de tendresse», dit-elle. Elles seront ensemble mardi 9 novembre à 18 h 30 à la librairie Atmosphère (www.atmospherecestclaire.ch), 1, rue Saint-Léger, pour le vernissage du livre, et samedi 13 novembre, au Salon des petits éditeurs (www.petitsediteurs.ch) dans la salle Jean-Jacques Gautier à Chêne-Bougeries.

