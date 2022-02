Lettre du jour – Une discrimination de plus Opinion Courrier des lecteurs

LAURENT GUIRAUD

Genève, 11 février

La gauche genevoise du Conseil municipal en Ville de Genève (avec le PDC) a accepté la motion «Carte F -20%: pour une réelle promotion de l’égalité entre femmes et hommes». Pour elle, ce geste est symbolique!

Sentant bien qu’elle glisse vers une dérive sexiste, la gauche minimise son action en prétendant qu’il ne s’agit que de corriger l’injustice sur l’écart salarial subsistant entre femmes et hommes. Mais en octroyant une réduction de 20% pour les événements culturels et sportifs aux femmes habitant en ville, on ne rétablit rien. On crée juste de nouvelles discriminations. Un comble tout de même!

Bon il est vrai que la gauche n’en est pas à sa première aberration! Ne plaide-t-elle pas «le vivre-ensemble» tout en instaurant une ségrégation de genres comme l’événement de la ludothèque du Petit-Saconnex, qui voulait exclure les garçons et hommes «cisgenres» (ceux nés hommes et dont le genre correspond à leur sexe!) à une soirée de jeux en osant qualifier cette soirée sans mixité de «mixité choisie»!

Que la gauche cesse de pervertir les mots et de plier la langue à sa convenance!

Les «discriminations positives» n’existent pas! Une discrimination est une discrimination! Et toutes les discriminations sont à bannir, car elles sont des incubateurs de haine. Il faut que la gauche cesse avec ses sottises! Qui plus est, ironie de cette ineptie, cette motion favorise les femmes privilégiées, puisque «ce sont majoritairement des femmes de classes sociales élevées qui viennent dans les lieux culturels!» (Cf. la motion)!

Enfin, traiter les femmes – abstraitement – avec un discours victimaire est insultant pour les femmes et les hommes.

J’encourage d’ailleurs ces derniers ainsi que les acteurs des milieux artistiques et sportifs (déjà gravement touchés par la pandémie, et qui subiront de lourdes pertes sur les recettes des billetteries) à déposer plainte si cette motion devait être concrétisée, puisque celle-ci ne respecte pas notre Constitution fédérale (Art 8) qui stipule que «nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue».

Michèle Roullet, cheffe du groupe PLR Ville de Genève

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.