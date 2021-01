Épandage hivernal – Une directive étatique sur le fumier énerve les paysans Les agriculteurs voient leur latitude se restreindre quant au bon moment pour épandre leurs engrais de ferme, l’hiver. Vincent Maendly

Le député UDC Nicolas Bolay, éleveur à Genolier, a relayé la grogne de ses confrères auprès du Conseil d’État . Odile Meylan

Elles s’appellent «DCPE 698» et «DCPE 694», la première traite de l’épandage des engrais de ferme durant l’hiver, la seconde du stockage du fumier. La mise à jour de ces deux directives étatiques en décembre a fait s’étrangler nombre d’agriculteurs concernés. En cause notamment: une précision plutôt contraignante pour les paysans: ils doivent attendre qu’il se soit écoulé sept jours consécutifs avec des températures supérieures à 5 degrés pour épandre leur lisier et même leur fumier, si celui-ci n’est pas immédiatement incorporé au sol par un labour. Les bossettes ont donc de bonnes chances de rester au hangar tout l’hiver…