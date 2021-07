Peinture à l’huile – Une diplomate mène aussi une carrière artistique Mohamadia Alnasan expose une série de toiles lumineuses dans le hall de l’OMPI, premier événement du genre depuis le début du Covid. Morgane Gander

Mohamadia Alnasan et ses toiles, dans le hall de l’OMPI. CHRISTIAN PAULETTO

Ce n’est pas tous les jours que l’on a l’occasion de pénétrer dans l’imposant bâtiment de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI). Dans le cadre de son exposition «Couleurs d’un parcours de diplomate», Mohamadia Alnasan nous y invite. Si l’artiste et diplomate a déjà participé à de nombreux événements collectifs, c’est sa première exposition individuelle, et également le premier événement du genre organisé par les Nations Unies depuis le début de la pandémie.

Née en Syrie, Mohamadia Alnasan est une diplomate accomplie, mais c’est aussi une artiste. Inspirée par ses voyages et ses rencontres, nombreux dans son métier, elle éprouve le besoin d’exprimer, au moyen de la peinture, les diverses impressions que lui laissent ses différentes expériences. Pour cela, elle utilise les couleurs, chatoyantes et multiples dans ses tableaux, qui sont d’après elle représentatives de la multiplicité des émotions que lui procure son travail de diplomate. «Il est encore difficile, surtout en tant que femme, de s’épanouir autant sur le plan professionnel que dans sa vie privée. Réussir à la fois à mener ma carrière de diplomate et ma carrière artistique est une manière de trouver un équilibre entre mes différents intérêts, et de montrer que c’est possible.» De plus, travaillant continuellement avec des collaborateurs de nationalités très diverses, le langage universel de l’art constitue un atout précieux.

Actif et contemplatif

Ensemble de contrastes à la fois lumineux et vifs, les tableaux expriment autant le passage de la difficulté à l’espoir que le stress qui se transforme en force. Une toile peinte de bleus et de verts fait même un clin d’œil à la présence relaxante du paon se pavanant dans le jardin des Nations Unies. Pour elle, le processus de création est aussi actif que contemplatif. Souvent amenée à travailler sous pression et à prendre des décisions délicates, elle estime que créer, c’est aussi l’occasion de faire le point. «Un tableau terminé, c’est généralement une mise au clair de mes idées, ce qui m’aide considérablement dans ma vie professionnelle.» Ainsi, sa vie de diplomate nourrit sa création artistique et vice versa, ce qui permet d’observer une perméabilité à la fois intéressante et fertile entre les deux carrières.

