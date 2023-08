Recettes – Une, deux, trois, quatre recettes de köfte pour des parfums d’ailleurs Le köfte, une des spécialités turques, c’est facile à faire à la maison. Et les enfants adorent. Alain Giroud

Les köfte sont omniprésents sur les tables turques. Ces boulettes de viande (principalement bœuf et agneau) se déclinent sous de multiples formes. Voici quelques idées pour varier les plaisirs.

Izgara köfte (köfte grillé)

Malaxer ensemble 750 g de viande hachée (bœuf ou agneau), 3 tranches de mie de pain humectées à l’eau, ½ c. à s de cumin, 1 gros oignon râpé, ½ bouquet de persil haché, sel et poivre. Façonner des boulettes à rôtir au beurre à la poêle.

Kadin budu köfte (cuisse de dame)

Mélanger 500 g d’agneau haché, 100 g de riz, 1 oignon haché, 2 blancs d’œufs, sel et poivre. Former des galettes ovales de 5 cm, les disposer côte à côte dans une poêle, couvrir d’eau. Mettre à cuire à feu moyen. Lorsque l’eau est absorbée, déposer les köfte sur une assiette. Battre 2 jaunes d’œufs avec un petit peu d’eau, enduire chaque galette et les faire rissoler dans l’huile à la poêle.

köfte (en cocon)

Malaxer ensemble 750 g de viande hachée (à choix), 2 tranches de mie de pain humectées au lait, 1 oignon haché, 100 g de gruyère, 4 jaunes d’œuf, sel et poivre. Réaliser de petites boulettes de la grosseur d’une noix. Les rouler dans la farine puis dans les 4 blancs d’œufs battus. Faire rôtir à la poêle.

Tavuk köftesi (de poulet)

Pocher dans du bouillon 750 g de filets de poulet. Une fois cuits, les détailler en tout petits morceaux. Réaliser une béchamel avec 3 dl de lait, 50 g de beurre et 50 g de farine. Lorsqu’elle bout, l’ôter du feu et y ajouter le poulet, 100 g de gruyère râpé, sel et poivre. Façonner des palets. Battre 4 œufs dans une assiette. Passer les köfte dans la farine, les secouer, les enduire d’œuf battu puis les rouler dans la chapelure. Les rôtir à la poêle et les servir saupoudrés de persil haché et accompagnés de demi-citrons.

Journaliste aux rubriques Gastronomie & vins et automobile. Plus d'infos

