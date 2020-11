Santé publique – Une députée veut créer des espaces extérieurs sans fumée Jennifer Conti a déposé un projet de loi pour dénormaliser le tabac. Et plus particulièrement auprès des plus jeunes. Laurence Bezaguet Grobet

Le projet de loi interdit la cigarette dans tous les lieux dont l’accès n’est pas réservé à un cercle de personnes déterminé et délimité de manière étroite. Lucien Fortunati

On ne fume plus aujourd’hui dans les hôpitaux, cabinets médicaux, avions, restaurants et universités, notamment. La députée Jennifer Conti souhaite franchir un nouveau palier. Elle vient de déposer un projet de loi – cosigné par des élus de presque tous les partis – pour créer des espaces extérieurs sans fumée. «Il est interdit de fumer dans les lieux publics ou accessibles au public intérieurs ou fermés, ainsi que dans les lieux publics ou accessibles au public extérieurs ou ouverts.» Voilà ce qu’ambitionne concrètement la socialiste.

On entend par accessibles au public tous les lieux dont l’accès n’est pas réservé à un cercle de personnes déterminé et délimité de manière étroite. Soit les espaces non fermés des établissements de formation, des écoles et des garderies, les aires de jeu destinées aux enfants et les pataugeoires, les terrains sportifs et de jeux, y compris les lieux réservés aux spectateurs, les terrains des camps de jour et des camps de vacances ainsi que les patinoires et les piscines.