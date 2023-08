Nouvelle saison littéraire – La Société de Lecture redémarre en trombe jusqu’à l’Escalade En attendant l’atelier marmites, il y aura de nombreux rendez-vous avec des auteurs et d’autres animations bienvenues. Benjamin Chaix

Laetitia Casta sera l’une des invitées du débat autour des représentations au Théâtre de Carouge de «Une journée particulière» d’après Ettore Scola. SIMON GROSSELIN

Ils sont là, débordant d’enthousiasme et de noms d’auteurs, les responsables de la saison littéraire de la Société de Lecture. Delphine de Candolle et Emmanuel Tagnard n’ont pas hésité à lancer une invitation à la presse dans le cadre enchanteur de l’hôtel particulier du 11, Grand-Rue, temple de la lecture et des rencontres intéressantes depuis 1818. Leur but? Faire connaître au plus grand nombre le fruit de leurs efforts: la mise sur pied d’une saison d’automne intense, qui commencera le 18 septembre et s’achèvera après l’Escalade. Son volet francophone est l’œuvre de Delphine de Candolle, directrice artistique de la vénérable institution, et la programmation anglophone est due à Emmanuel Tagnard.

Dès son origine, la Société de Lecture était destinée à faire se rencontrer les intellectuels locaux et des visiteurs étrangers soucieux de s’intégrer dans la société genevoise de l’époque. Les ponts lancés actuellement en direction de la population anglophone de Genève perpétuent cette tradition. Même dans un lointain passé, la «Soc’ de Lect» a toujours acheté des livres en anglais et dans la plupart des cas leur traduction française. Cependant, les acquisitions restent évidemment majoritairement francophones et sont représentatives de l’actualité littéraire en langue française.

Rappelons que si la Société de Lecture est d’abord une bibliothèque privée accessible à ses membres cotisants, elle ouvre aussi ses débats à des visiteurs payant leur entrée. Les membres aussi s’acquittent pour chaque événement d’une participation aux frais. «Chaque rendez-vous permet d’entendre et d’approcher un auteur dans des conditions très favorables, précise Delphine de Candolle, nous sommes au maximum 130 personnes réunies autour de lui dans nos locaux du 11, Grand-Rue. Parfois nos débats ont lieu ailleurs devant un auditoire plus important, mais c’est l’exception.»

C’est par une rencontre en anglais que commencera la saison. Elles ont lieu habituellement le mercredi, mais le lauréat de l’International Booker Prize 2023, le Bulgare Guéorgui Gospodinov, répondra le lundi 18 septembre aux questions du journaliste Philippe Mottaz. Les quatre autres rendez-vous en anglais seront avec le biographe d’Edmond J. Safra, Daniel Gross, avec des spécialistes de la photo humanitaire, William A. Ewing et Elisa Rusca, avec l’auteur écossais à succès Sean Lusk et avec la poète, essayiste et journaliste dissidente russe Maria Stepanova, pour son livre «In Memory of Memory» consacré à un siècle de mémoire culturelle russe.

Place au cinéma!

Pour lancer cette demi-saison dans la langue de Molière, il sera question de cinéma. Thierry Frémaux n’est pas «que» le Délégué Général du Festival de Cannes depuis 2007, il a publié notamment des souvenirs chez Actes Sud – «Sélection officielle» – dont il sera largement question le 19 septembre au soir. Des rendez-vous tout aussi passionnants se bousculeront ensuite jusqu’en décembre: Alexandre Qiquello à l’occasion des 170 ans de la maison de ventes aux enchères parisienne Drouot, Michel Pastoureau parlant de la «couleur» blanche, la romancière et biographe Dominique Bona, les Iraniennes Hannah Darabi et Négar Djavadi, Anthony Passeron, auteur d’un premier roman consacré au sida, Samuel Labarthe et François-Henri Désérable autour de «De l’usage à l’usure du monde»…

Le temps lui manquant pour détailler chacune de ses trouvailles, Delphine de Candolle met l’accent sur la rencontre prévue le 12 octobre avec l’équipe du spectacle «Une journée particulière» qui sera joué au Théâtre de Carouge. Patrick Ferla fera causer la metteuse en scène Lilo Baur et les comédiens Laetitia Casta et Roschdy Zem. Un beau partenariat avec la scène dirigée par Jean Liermier. Elle se réjouit aussi de la venue de la grande rabbine française Delphine Horvilleur, de l’influenceuse Glucose Goddess, de Catherine Gfeller, de Christophe Boltanski et de bien d’autres.

Un programme de saison de la Société de Lecture ne serait pas complet sans toutes les autres activités proposées, notamment au jeune public. Celui-ci se régalera le 6 décembre après la fabrication en direct, au 11, Grand-Rue, de marmites en chocolat et de légumes en massepain lors du très convoité atelier marmites d’Escalade de la maison Martel. Ce délicieux moment sera précédé le 18 octobre par un atelier chou à la crème dirigé par une cheffe de cuisine de renom, Tamara Hussian. À noter encore, toujours dans le cadre des ateliers et autres activités, deux moments de lecture – «Mes fragiles» de Jérôme Garcin et des poèmes de l’Ukrainien Vasyl Stus – par la jeune comédienne genevoise Marie Pictet.

