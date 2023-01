Expérience insolite – Une demande en mariage devant le «Titanic»? C’est possible avec 1 million d’euros Une entreprise française vous propose de déclarer votre flamme à 3’800 mètres de profondeur. Rencontre avec son fondateur, un véritable amoureux de l’amour. Myrtille Wendling

L’épave du «Titanic» se dégrade tous les jours depuis que le navire a percuté un iceberg le 15 avril 1912. AFP PHOTO/Atlantic Productions

Toutes les demandes en mariage sont singulières. Mais certaines détonnent particulièrement, car elles transportent dans les contrées de l’amour les plus reculées. Rien n’est trop beau pour se promettre fidélité éternelle.

C’est pourquoi Nicolas Garreau, à la tête de l’entreprise ApoteoSurprise, propose dorénavant de plonger à 3’800 mètres de profondeur pour prouver son amour. Près de la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Canada, la proue du fameux navire Titanic attend les futurs mariés.

«Ce ne sont que des hommes qui réservent mes scénarios (ndlr: la société a un panel de prestations à des prix variés). Tout est fait pour que la femme ne se doute de rien jusqu’au dernier moment. Concernant l’expérience Titanic, le couple est à bord d’un submersible de haute technologie, accompagné d’un chef d’expédition et de deux scientifiques. Dix secondes après l’apparition de la proue du navire, l’homme s’agenouille et fait sa proposition», détaille Nicolas Garreau.

La mythique musique de Céline Dion, «My Heart Will Go On», donne en parallèle le coup de pouce dont le futur fiancé a besoin pour se lancer dans la folle aventure de l’amour.

Le prix de l’amour

Mais comment le fondateur d’ApoteoSurprise a-t-il eu cette folle idée et l’a concrétisée? «À ma connaissance, moins de 300 personnes ont eu la chance de voir le navire en vrai. J’ai alors voulu m’inspirer du film «Titanic» de James Cameron pour offrir une prestation incroyable. Puis j’ai fait appel à mon réseau, étant ingénieur aéronautique de formation, pour signer des contrats avec une société de plongée spécialisée dans les profondeurs et déjà en place autour du Titanic.» Nicolas Garreau a tenu à garder ses contacts secrets.

Mais déclarer sa flamme a un coût: 1 million d’euros. «Nous ne pouvons proposer cette expérience qu’à moins de dix personnes par an et uniquement durant l’été, à cause des conditions météorologiques», précise l’inventeur.

Si le but est donc de nager dans le bonheur jusqu’à ce que mort vous sépare, attention à ne pas répéter le scénario complet de James Cameron. Spoiler: risque de noyade. Nous souhaitons donc à tous ceux qui souhaitent sauter le pas d’être, un tantinet, sûrs de leur coup.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.