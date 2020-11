Volleyball – Une défaite qui peut faire du bien Face à Amriswil, Chênois n’a pas fait le poids. Mais Ratko Pavlicevic et ses joueurs ne s’avouent pas vaincus. «On peut faire beaucoup mieux», affirme Jovan Djokic. La saison ne fait que commencer! Pascal Bornand

Ratko Pavlicevic harangue et motive ses joueurs. Pour l’entraîneur chênois, ce n’est qu’une bataille de perdu. Magali Girardin

Bien sûr, avec un coup de pouce du public et quelques roulements de tambour, Chênois aurait peut-être pu ravir à Amriswil le premier set. Ne menait-il pas 18-13 avant de se laisser grignoter par l’ogre thurgovien. Seulement, la face du match en aurait-elle été vraiment changée? «Honnêtement, je ne crois pas. On a mis un certain temps à retrouver nos mécanismes, puis notre plus grande homogénéité a fait la différence», répond Quentin Zeller. Les propos du Genevois, impitoyable face à ses anciens coéquipiers et son ami Jovan Djokic, ne trahissent aucune morgue. Ils ne sont que l’expression d’une implacable réalité.