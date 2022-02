JO 2022 - Une défaite pour les curleurs suisses en double mixte

Patinage artistique

L’Américain Nathan Chen, qui avait vécu une désillusion aux JO 2018, a idéalement renoué avec la glace olympique à Pékin en dominant avec la manière le programme court hommes de l’épreuve par équipes de patinage artistique, vendredi matin.

Nathan Chen. AFP

Avant-dernier des dix concurrents à patiner, Chen (22 ans) a signé un nouveau record personnel, avec 111,71 points (contre 110,38 fin 2019), au bout d’une prestation très aboutie au son de «La Bohème» de Charles Aznavour. Il s’est même rapproché à un point du record du monde (112,72) établi par son rival pour l’or olympique en individuel, le Japonais Yuzuru Hanyu, pas aligné vendredi.

Le Californien a devancé de plus de six points le Japonais Shoma Uno, récompensé lui de 105,46 points, nouveau record personnel également, et le jeune Russe Mark Kondratiuk (95,81). Il apporte ainsi dix points – le maximum – aux Etats-Unis au terme de cette première épreuve.