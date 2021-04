Lettre du jour – Une décharge de gravats à Vessy? Opinion Courrier des lecteurs

Vessy, 6 avril

En écho à la «lettre du jour» publiée dans la «Tribune de Genève» le 22 mars, il faut savoir que plusieurs décharges à gravats sont prévues sur le canton de Genève.

Habitants de Vessy, quartier d’habitations et d’agriculture, nous avons aussi eu la surprise d’apprendre que sur le champ de la Campagne Pictet, grand champ à la terre riche, entièrement bordé de villas sur Vessy et sur Troinex, il était prévu de construire une décharge de gravats de 150’000 à 250’000 mètres cubes selon les sources.

La route y est saturée plusieurs fois par jour du fait du passage des frontaliers, d’un nouveau quartier en construction à Troinex (265 appartements, une résidence senior et 40 villas), d’un nouvel immeuble bordant la route de la Place-Verte.

À cela se rajouterait un camion tous les quarts d’heure pendant plusieurs années avec le bruit, la pollution au CO 2 , NO 2 et particules fines, mais aussi le sable, autant d’éléments nocifs pour les habitants. Plusieurs pathologies respiratoires, cardiaques, oculaires sont bien décrites par l’OMS, concernant ces polluants, à court et à long terme, autant chez les adultes, les enfants que les femmes enceintes.

Nous aurons également un problème de sécurité pour les enfants puisque le chemin menant à l’école va être fermé durant les travaux du nouvel immeuble. Ces familles devront emprunter le trottoir étroit de l’autre côté de la route.

Il s’agit également du dernier passage faunique de cette zone avec un petit bois riche en ornithologie.

Enfin, la valeur foncière des bâtiments en sera affectée.

Le canton doit se développer mais il nous semble que de tels projets devraient être discutés en concertation avec les habitants de manière à trouver le meilleur endroit pour ne pas dénaturer le paysage, compromettre la santé respiratoire et auditive des Genevois. À savoir que les études de ce site ont été effectuées en 2016 et qu’elles sont obsolètes du fait des nouvelles conditions. Le Canton ne devrait-il pas combler d’abord toutes les carrières existantes avant d’en ouvrir de nouvelles?

À l’heure où nos politiciens n’ont que le mot écologie à la bouche, il devrait y avoir de véritables débats et non de la poudre aux yeux dans les slogans de votations.

Karin De Lamarter

Pierre Egger

