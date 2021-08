JO 2020 – Athlétisme – Une déception qui en dit long pour les relayeuses Pour les sprinteuses suisses, la place au 4x100 m ne change pas (4e), mais la façon de l’encaisser oui. À Tokyo, un cap a été franchi. Jérôme Reynard Tokyo

Toute la déception de Riccarda Dietsche, Salomé Kora, Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji après leur frustrante 4 e place. keystone-sda.ch

Ce relais, on l’aime. Parce que depuis la création du projet 4x100 m il y a dix ans, il a tendance à nous faire vibrer en fin de soirées d’Athletissima ou de Weltklasse, records nationaux à la clé. Parce qu’il est composé de jeunes femmes ma foi fort sympathiques, charismatiques, disponibles, lucides, entières. Parce qu’il représente toutes les régions du pays (avec la remplaçante Sarah Atcho). Parce qu’il est rassembleur. Et parce qu’il y a cette dramaturgie – à coups de quatrièmes places et de témoin perdu (2014) –, cette histoire qu’on a presque l’impression de partager.