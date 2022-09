Musique contemporaine – Une déambulation avec Heinz Holliger L’ensemble Contrechamps ouvre sa saison dans le cadre de La Bâtie en invitant à ses côtés la grande figure helvétique. Rocco Zacheo

Le compositeur et hautboïste suisse Heinz Holliger. DR

Les premiers pas de la saison de l’ensemble Contrechamps, alignés au Victoria Hall dans le cadre du festival La Bâtie, passent par l’évocation d’une géographie intrigante. Celle à laquelle s’accroche le compositeur, chef et hautboïste suisse Heinz Holliger, qui sera du concert depuis le podium et sur son instrument. Avec sa pièce «Puneigä» pour soprano et ensemble, il nous invite à nous tourner vers les Walser et leur culture enracinée en Suisse et dans une petite partie du nord de l’Italie. Le titre de l’œuvre renvoie à la vallée du Pomatt (Formazza en Italien), au Piémont, et plus précisément à un de ses petits villages – Puneigä – et à son étang auquel Holliger a trouvé des traits quasi mystiques. Attiré par les langages archaïques, disparus ou quasi éteints, le compositeur a placé au cœur de sa pièce ces lieux et leur langue en mettant en musique les poèmes d’Anna Maria Bacher, dans un cycle de lieder chantés par l’excellente Juliane Banse.

On trouve dans la suite du programme des continuités thématiques, à travers une pièce de Gustav Friedrichson, lui-même hautboïste et compositeur. Donnée en création suisse, «Light Without Source» est une méditation sur le monde visible et invisible qui se déploie à travers les poèmes du Xe et XIe siècles de la Japonaise Izumi Shikibu.

Il sera aussi question, dans cette soirée au programme opulent, du «Concerto pour hautbois et ensemble N° 1» de Bruno Maderna, joué par Holliger. Et d’un arrangement des «Douze pièces pour petits et grands enfants Op. 85» de Schumann.

