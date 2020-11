Rencontre avec Delphine Klopfenstein – Une cycliste militante à la tête des Verts Delphine Klopfenstein Broggini défend la cause écologiste entre Berne et Genève. Portrait. Caroline Zumbach

Delphine Klopfenstein Broggini est la nouvelle présidente des Verts genevois. Lucien FORTUNATI

Alors que le microcosme politique genevois avait mis Delphine Klopfenstein Broggini sur la liste des potentiels candidats au remplacement de Pierre Maudet, elle a annoncé qu’elle ne se lancerait pas dans l’aventure. Pourtant, la militante de longue date semblait faire office de candidate naturelle après que Lisa Mazzone a renoncé à briguer le poste. Pourquoi alors ce refus? «J’ai été élue il y a un an au Conseil national. Par respect pour celles et ceux qui ont voté pour moi, et par amour pour le travail parlementaire, je veux continuer ce que j’ai entrepris à Berne», indique la politicienne, avant d’ajouter que son parti regorge de femmes compétentes.