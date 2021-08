Chute mortelle à Lausanne – Une cycliste meurt en descendant la route du Signal Une Française a perdu la vie dimanche matin à Lausanne après avoir heurté la glissière de sécurité, au guidon de son vélo de course.

Seule en cause, la cycliste a chuté dans une courbe à gauche et heurté la glissière de sécurité, a communiqué la police lausannoise dimanche. (Photo prétexte) KEYSTONE

Une cycliste de 26 ans a perdu la vie dimanche à Lausanne. Vers 03h40 du matin, elle a fait une chute en descendant la route du Signal. Transportée à l’hôpital dans un état grave, elle est décédée des suites de ses blessures.

Seule en cause, la cycliste a chuté dans une courbe à gauche et heurté la glissière de sécurité, au guidon de son vélo de course, a communiqué la police de Lausanne dimanche. Rapidement sur place, les secours l’ont prise en charge.

Transportée au CHUV, la jeune femme, une Française domiciliée dans la région, est décédée des suites de ses blessures. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de cet accident, sous la conduite du Ministère public.

ATS

