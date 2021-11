Quartier de Saint-Gervais – Une cycliste grièvement blessée dans un accident avec un camion Le poids lourd a franchi la piste cyclable située sur la rue des Terreaux-du-Temple. La victime s’est retrouvée sous le transporteur. Thierry Mertenat

Le camion, immobilisé à l’entrée de la rue Vallin, après avoir franchi la piste cyclable de la rue des Terreaux-du-Temple. Magali Girardin

Ce mardi matin à 8 h 17 sur la Rive droite, aux abords de la place Simon-Goulart. Un poids lourd, qui roule en direction de la gare Cornavin sur la rue des Terreaux-du-Temple, oblique à droite juste après le temple de Saint-Gervais pour s’engager sur la rue Vallin. Dans sa manœuvre, il franchit la piste cyclable.

À cet instant, un heurt se produit avec une cycliste qui roule elle aussi en direction de la gare. Dans sa chute, cette dernière est projetée avec son deux-roues sous le camion. «Elle n’est heureusement pas restée coincée sous l’un des essieux, car les conséquences auraient pu être encore plus graves», indique le porte-parole de la police genevoise, Alexandre Brahier.

Graves, elles le sont: «La victime, née en 1971, était consciente sur place, mais son pronostic vital est engagé», précise le chargé de communication, tout en ajoutant que «le chauffeur n’est pas blessé mais en état de choc. L’enquête devra déterminer pourquoi il n’a pas vu la cycliste au moment de tourner, si elle se trouvait dans l’angle mort de son véhicule à l’instant où il décide de partir à droite.»

Deux heures après le heurt, le vélo de la victime est toujours couché sous le camion. Des spécialistes du Groupe audiovisuel et accident (GAVA) de la police genevoise sont au travail. Magali Girardin

D’importants moyens ont été dépêchés sur les lieux. Secours médicaux et Brigade routière et accidents (BRA). Après quoi, le Groupe audiovisuel accident (GAVA) a pris le relais. «Il est engagé sur chaque accident aux conséquences graves», rappelle M. Brahier. La scène est scannée dans ses moindres détails, avec des moyens d’enregistrement permettant de reconstituer au plus près la cinétique de l’accident.

En milieu de matinée, les policiers ont investi la cabine de conduite du poids lourd, toujours immobilisé entre le parvis du temple et la place Simon-Goulart. À 11 h, près de trois heures après les faits, il n’a toujours pas bougé. Sous le transporteur, à moins d’un mètre des essieux, le vélo, toujours couché lui aussi, repérable à sa lampe arrière qui clignote au ras du bitume.

