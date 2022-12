Coup de cœur – Une cuisine élaborée au restaurant de la clinique La Colline ouvert au public Avec une carte inventive, Marc Galland régale soignants et patients de la clinique genevoise qui ouvre les portes de son restaurant haut de gamme à une clientèle extérieure. Alain Giroud

La brigade du chef Marc Galland, qui est passé par de grandes maisons avant de venir à la clinique La Colline. LDD

La Colline participe à l’évidence au moral des patients et au bonheur de l’équipe médicale et des visiteurs, car ce restaurant est ouvert au grand public. Une table qui mériterait une étoile si les guides s’intéressaient à ce type d’établissement. Le talent de Marc Galland, ce chef d’origine bourguignonne s’explique aisément en détaillant un parcours qui l’a mené dans les cuisines les plus prestigieuses. Au côté de Christian Willer et de Jacques Maximin, il a affûté ses connaissances à Cannes avec Christian Willer à l’Hôtel Martinez et Francis Chauveau à la Belle Otero du Carlton, puis il a travaillé au côté de Jacques Maximin à Vence.