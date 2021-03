Minet se lave, nous toussons – Une croquette spéciale pour lutter contre l’allergie au chat Un nouveau produit à base de protéines spécifiques issues de l’œuf limite les effets de la salive des petits félins qui fait éternuer les humains bien plus que les poils. Jocelyn Rochat

Contrairement à une idée reçue, ce ne sont pas les poils de chat qui provoquent des allergies, mais la salive qui a été placée dessus par un félin qui se lave. Purina

L’allergie aux chats est très répandue, puisqu’elle concernerait plus de 20% des adultes dans le monde. Ce trouble pose des problèmes compliqués aux humains qui se découvrent hypersensibles, notamment parce que le meilleur moyen d’éviter des symptômes comme le rhume, la conjonctivite ou l’asthme serait de s’abstenir au maximum de contact avec ces animaux, de les castrer, voire de s’en séparer. Ou encore de les échanger contre un chat hypoallergénique.

Quand on sait que, l’an dernier, la Suisse comptait 1,72 million de chats dans le pays, et que le nombre de ménages suisses accueillant au moins un de ces félins est passé de 28 à 30% (selon une enquête de la Société pour l’alimentation des animaux familiers), on imagine le nombre de cohabitations à problème.