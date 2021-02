Acte antisémite – Une croix gammée gravée sur la synagogue de Bienne Une croix gammée et des slogans antisémites ont été gravés sur la porte de la synagogue de Bienne.

Des symboles et des slogans antisémites gravés sur la porte de la synagogue de Bienne ont été découverts jeudi matin. Google map

La synagogue de Bienne a été profanée. Des symboles et des slogans antisémites gravés sur la porte de l’édifice religieux ont été découverts jeudi matin. La communauté juive de Bienne déposera une plainte pénale.

Il n’y a pour le moment aucun indice sur l’identité des auteurs et sur les mobiles de cet acte. «Les slogans et les symboles gravés sur la porte constituent une profanation massive de la synagogue et un grave incident antisémite», ont souligné la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) et la communauté juive de Bienne.

Objet tranchant

C’est à l’aide d’un objet tranchant qu’une croix gammée et des slogans antisémites ont été gravés. Informée par un passant, la police cantonale bernoise a ouvert une enquête.

La FSCI et la communauté juive de Bienne espèrent que le ou les auteurs seront rapidement appréhendés.

ATS