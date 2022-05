Chêne-Bougeries – Une crèche modulaire pour répondre vite au manque de places La Commune va construire une crèche temporaire et démontable de cinquante places, qui devrait ouvrir ses portes d’ici à deux ans. Antoine Grosjean

La crèche modulaire de Chêne-Bougeries occupera environ la moitié du parking vert qu’on voit ici à côté de la salle communale. Google Maps

Comment construire une crèche le plus vite possible pour répondre au manque criant de places? À Chêne-Bougeries, on a trouvé une solution: opter pour un bâtiment modulaire et démontable. Fait d’éléments préfabriqués tout équipés (eau, électricité, sanitaires, etc.), celui-ci peut être érigé et fonctionnel en deux mois.