Mesure sanitaire – Une crèche des Pâquis fermée à cause du variant Omicron

Le Service du médecin cantonal a pris la décision mardi de fermer la crèche Origami, située aux Pâquis, à partir de mercredi, soit un jour avant les vacances pour les institutions de la petite enfance. La raison en est la détection de plusieurs cas de Covid-19 et la suspicion de variant Omicron.

«Des évidences scientifiques croissantes suggèrent actuellement une haute contagiosité de ce variant.» Communiqué du Département de la sécurité, de la population et de la santé

Une centaine d’enfants sont concernés par cette mesure, ainsi qu’une cinquantaine de membres du personnel. Cela fait suite à un dépistage de l’ensemble des enfants et du personnel. Toutes les personnes concernées ont déjà reçu en début de semaine une demande d’effectuer un test PCR dans le cadre de la flambée en cours.

La première fermeture

Le but est de détecter au plus tôt la présence éventuelle du variant Omicron et de prévenir sa propagation à quelques jours des fêtes de fin d’année. Il s’agit de la première fermeture de crèche à Genève en lien avec une suspicion du variant Omicron.

En revanche, deux écoles de Meyrin ont déjà dû renvoyer les enfants à la maison ces derniers jours. Il s’agit de l’école De-Livron et de celle des Boudines. Le Département de la sécurité, de la population et de la santé rappelle que, s’il existe toujours des inconnues sur les formes de maladie liées au nouveau variant, «des évidences scientifiques croissantes suggèrent actuellement une haute contagiosité de ce variant».

