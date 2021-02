Propagation du virus – Une crèche de Sécheron ferme ses portes Des enfants, leurs familles, et des collaborateurs de l’espace de vie enfantine Crescendo ont été testés positifs au Covid-19. L’établissement ferme dix jours. Luca Di Stefano

La crèche est située sur l’ancien site de Merck Serono. PASCAL FRAUTSCHI

L’espace de vie enfantine Crescendo, dans le quartier de Sécheron, n’accueillera pas les enfants ce lundi. Dans un message envoyé samedi aux parents, la directrice a informé que l’établissement de 52 places ne rouvrira pas avant le 16 février en raison de la situation sanitaire.

Plusieurs familles, enfants et collaborateurs ont été testés positifs au Covid-19, écrit la directrice, indiquant que la situation est suivie avec beaucoup d’attention par le Service du médecin cantonal.

Dès lors, tous les enfants fréquentant cette crèche ainsi que les collaborateurs sont placés en quarantaine. Si les parents et les frères et sœurs ne sont pas contraints de s’isoler (sauf si un test a révélé leur positivité), les familles sont invitées à effectuer un test de dépistage dans les plus brefs délais.