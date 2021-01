Pandémie – Une crèche de la Servette ferme, faute de personnel L’espace de vie enfantine des Asters recense plusieurs cas positifs au Covid-19 parmi les employés et les enfants. Sophie Simon

La crèche des Asters à la Servette est fermée. LAURENT GUIRAUD

Les parents dont les enfants sont inscrits à la crèche des Asters, dans le quartier de la Servette, doivent trouver une solution de garde en urgence pour les deux prochaines semaines. En effet, ils ont été informés par la direction de l’établissement que ce dernier fermerait ses portes du mardi 26 janvier au dimanche 7 février inclus «compte tenu de l’évolution à ce jour de l’épidémie de Covid-19 dans nos locaux», sans plus de précisions. Plusieurs collaborateurs ainsi que quatre enfants ont été testés positifs.

Après vérification, il ne s’agit pas d’une fermeture sanitaire à proprement parler. La décision n’émane pas du Service du médecin cantonal mais du Service d’autorisation et de surveillance de l’accueil de jour et du Service de santé de l’enfance et de la jeunesse, pour des raisons logistiques. «Il y a des cas positifs dans le personnel, et certains employés symptomatiques sont en attente de résultat», explique Laurent Paoliello, porte-parole du Département de la santé. Il semblerait que le nombre d’isolements et de quarantaines préventives parmi eux soit trop élevé pour assurer l’encadrement adéquat. L’espace de vie enfantine, qui comprend 70 places, doit donc renoncer à ouvrir, «faute de combattants». Le variant anglais n’est pas, à ce jour, identifié chez les collaborateurs.

Plusieurs tests positifs

Manuelle Pasquali, chargée de communication à la Ville de Genève, précisait mardi après-midi qu’«un bébé et trois enfants dans le groupe des grands ont été testés positifs. Un enfant est en attente de résultat. Deux éducatrices ont été testées positives, deux autres sont en attente. Les adultes ont été testés via l’IMAD, les enfants dans leur cadre privé. Trois autres personnes sont en arrêt: deux personnes enceintes et une personne accidentée.» Une difficulté informatique explique que certaines familles ont été averties plus tardivement que d’autres. La fonctionnaire assure que les Asters sont la seule institution subventionnée par la Ville de Genève à être fermée actuellement.

Les crèches ont plus de mal à trouver des remplaçants que les écoles car les formations dans la petite enfance sont plus spécifiques.

Un grand-père concerné témoigne: «Notre fille devrait se rabattre normalement sur nous, les grands-parents, pour la garde de son enfant… Mais elle ne sait pas si elle ose nous le confier… Elle essaie de se débrouiller pour aller le faire tester chez son pédiatre avant.»