La Bâtie – Festival de Genève – Une création genevoise qui ne récoltera pas l’or Régulièrement programmée à La Bâtie, Anna Lemonaki crée «G.O.L.D.» au Loup, un hymne à la débâcle, qu’il illustre autant qu’il la défend. Katia Berger

À la fin de «G.O.L.D.», Anna Lemonaki s’extasie sur la neige qui recouvre de son silence nos plus cuisants échecs. THÉO SEREZ

C’est une marque de fabrique: Anna Lemonaki part de son vécu. La trilogie qui la lança dans l’écriture et la mise en scène («Bleu», «Fuchsia saignant», «Blanc»), la comédienne l’avait consacrée à ses propres «états d’âme» – concernant, dans l’ordre chronologique, l’angoisse, l’amour et la mort. La gloire n’avait pas été à la hauteur de ses attentes? Pas de problème, la Gréco-Genevoise est une acharnée. «J’aime le challenge», répète-t-elle à qui veut l’entendre. La voilà donc qui ajoute un quatrième volet à son triptyque, lequel aborde en lettres d’or le thème de l’échec. «G.O.L.D.» (un acronyme pour «Glory of Little Dreams»), ou la monnaie de ses pièces.

Un oiseau mécanique commence par survoler le plateau du Loup – instruments de musique à jardin, barre de pole dance à cour, rideau à franges en fond de scène. Il chute. Comment réactiver ses ailes et le propulser à nouveau vers le zénith, ce sera l’un des nombreux leitmotivs qui traverseront ce spectacle pour sept interprètes en costumes à paillettes, quatre langues – dont le japonais et le grec –, une amatrice retraitée, et un groupe de rock (emmené par Andrès Garcia) emblématiquement nommé The Dreamers. Parmi les autres revers desquels se relever, en vrac: un concours loupé, une audition de casting inaboutie, ainsi qu’une poignante fausse couche. «La vie est belle, mais putain qu’elle est dure», nous résume-t-on.

Le danseur Pierre Magendie, l’auteure Nina Pellegrino et la chorégraphe Pauline Huguet s’essaient au «Lac des Cygnes» dans un tableau de «G.O.L.D.». THÉO SEREZ

Le problème, avec les tentatives d’Anna Lemonaki, n’est ni le kitsch de leur esthétique, ni la futilité de leur propos, encore moins la candeur de leur ton. Dans leur exubérance, on trouve de saisissants clins d’œil – cette pose christique au sommet de la perche, ces parenthèses étymologiques au détour des mots faillir puis objurgation –, et leur interprétation ne connaît pas le fiasco (chapeau à ce titre à la jeune Nina Pellegrino). Même l’impudeur qui les irrigue peut passer pour de l’inspiration – une veine poétique comme une autre. Chercher à y prendre le pouvoir sur son public, en revanche, peut compromettre leur bonheur. À force de se répandre, Anna Lemonaki ne manque-t-elle pas sa destination? Pas plus que la parole, la réussite n’est forcément d’or…

Katia Berger est journaliste au sein de la rubrique culturelle depuis 2012. Elle couvre l'actualité des arts de la scène, notamment à travers des critiques de théâtre ou de danse, mais traite aussi parfois de photographie, d'arts visuels ou de littérature. Plus d'infos

