Bulle (FR) – Une course poursuite avec la police se termine en prison Jeudi passé, un conducteur s’est soustrait à un contrôle. Il a pris la fuite en percutant une voiture de police et en commettant des dépassements dangereux. Il a finalement été incarcéré.

Des voitures de police en feux bleus et sirène enclenchés ont poursuivi le fuyard (photo prétexte). Keystone

Jeudi 6 août, vers 16h40, les agents de la Police cantonale ont procédé à un contrôle de circulation à Bulle, à la sortie de l’A12, au giratoire de Battentin. Au signal stop donné par un policier, un automobiliste a fait mine de s’arrêter avant d’accélérer et de prendre la fuite en percutant un véhicule de police.

Circulant sur la route de contournement H189 en direction de la Tour-de-Trême, il a effectué des dépassements de véhicules en franchissant plusieurs fois la ligne continue. Suivi par des voitures de police en feux bleus et sirène enclenchés, le conducteur s’est brusquement dirigé vers le centre-ville de Bulle. Soudain, il a perdu la maîtrise de sa voiture et percuté un îlot au Chemin des Crêts avant de s’immobiliser définitivement sur le trottoir.

1 kg de haschisch

Interpellé sur le champ par les policiers, le conducteur âgé de 25 ans et domicilié en Gruyère a été emmené au poste de police où il a d’abord été placé en arrestation provisoire et par la suite incarcéré. Les policiers ont trouvé et séquestré 1 kg de haschisch dans la voiture de l’intéressé.

Lors cet événement, par chance personne n’a été blessé. Le permis de conduire du contrevenant a été saisi sur le champ. Son véhicule a été pris en charge par un garage de service. Une enquête a été ouverte par le Ministère public.

Les usagers de la route, qui auraient été mis en danger par le conducteur en fuite au volant d’une voiture

noire, sont priés de prendre contact avec la Police cantonale (026 304 17 17).

Policière blessée à Berne

Scénario presque identique dans le canton de Berne. Une policière a été blessée à la jambe par un automobiliste qui s'est soustrait à un contrôle dans la nuit de dimanche à lundi à Rubigen. Le fuyard, qui a circulé à une vitesse excessive, a finalement pu être arrêté après que son véhicule a heurté latéralement un mur.

L'automobiliste âgé de 19 ans n'était pas en possession d'un permis de conduire valable, ont indiqué lundi le Ministère public régional Berne-Mittelland et la police cantonale bernoise. Il devra répondre de violations de la loi sur la circulation routière (LCR).

Comm/ATS/NXP