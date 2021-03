Hockey sur glace – Une course au top 6 des plus indécises Quatre points seulement séparent le 2e du 7e en National League. Tous les Romands sont concernés, en particulier Ge/Servette et Lausanne, qui s’affrontent ce mardi soir. Jérôme Reynard

Lars Leuenberger (Bienne), Craig MacTavish (Lausanne), Christian Dubé (FR Gottéron), Pat Emond (Ge/Servette), Serge Pelletier (Lugano) et Rikard Grönborg (Zurich), tous concernés par la lutte pour le top 6.

Qui a dit que les pré-play-off étaient une mauvaise idée? Songez un peu: si la formule du championnat n’avait pas évolué, on connaîtrait déjà les huit participants aux séries éliminatoires. Au lieu de cela, on se retrouve sur la ligne de départ d’un sprint final de saison régulière qui s’annonce des plus haletants.

L’enjeu: terminer dans le top 6 pour se qualifier directement pour les quarts de finale et bénéficier d’une semaine de récupération (et de préparation) plutôt que se farcir un barrage de tous les dangers. Dans cette course, le suspense est total, puisque quatre points seulement séparent Zurich (2e) de Bienne (7e). Davos (8e) peut toujours y croire, mais les neuf longueurs de retard qu’accusent les Grisons sur la 6e place paraissent un écart trop important.