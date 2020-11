Lettre du jour – Une contribution de solidarité Opinion Courrier des lecteurs

Magali Girardin

Grand-Saconnex, 13 novembre

À l’heure où des secteurs sont sinistrés en raison de l’épidémie de Covid (hôtellerie-restauration, commerces, culture, événementiel), où l’État annonce un déficit de quelque 800 millions, ne serait-il pas le moment de se rendre compte que nous voguons tous sur le même bateau, dans un monde interconnecté, interdépendant comme jamais?

Si seulement ceux qui s’en sortent bien économiquement malgré les circonstances pouvaient se montrer réellement solidaires avec les victimes de cette crise! Il n’a été question que des fonctionnaires jusqu’ici; je pense pour ma part aussi à de nombreux secteurs du privé (commerce en ligne, économie numérique, industrie pharmaceutique, assurances, etc.), de même qu’à des domaines responsables d’un coût de la vie particulièrement élevé à Genève, devenu insupportable actuellement pour beaucoup: le logement (rappelons que les milieux immobiliers ont bénéficié de la baisse vertigineuse des taux hypothécaires depuis plus de vingt ans) et la santé (avec une augmentation des primes plus élevée que l’augmentation des dépenses).

Dans ce dernier domaine, une baisse de la valeur du point Tarmed pour Genève serait bénéfique, et les médecins spécialistes, par exemple, pourraient faire un petit effort, quand l’on connaît le coût que représente leur formation pour la collectivité, tandis que les taxes universitaires sont peu élevées en Suisse par rapport aux pays anglo-­saxons et que leurs revenus sont très confortables. Alors oui, à l’instar du directeur du KOF, je rêve d’une contribution de solidarité qui serait versée par tous ces «privilégiés» pour venir en aide à tous ceux que le sort frappe de manière excessive et injuste. Ne peut-on l’envisager sérieusement?

Jacques Morard