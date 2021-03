Rennaz et Martigny – Une consultation pour les patients souffrant de séquelles du Covid L’Hôpital Riviera-Chablais et le Centre Hospitalier du Valais Romand ont mis en commun leurs ressources pour ouvrir une consultation multidisciplinaire dédiée aux patients souffrant de symptômes du Covid-19 plusieurs semaines après l’infection.

La consultation s’adresse en premier lieu aux personnes souffrant de symptômes nouveaux ou persistants au moins 6 semaines près la résolution de la phase aiguë. Sandra Culand/Hôpital Riviera-Chablais

Les deux premières vagues de la pandémie de coronavirus ont mis les services hospitaliers à forte contribution et une partie des patients atteints par le virus souffrent de séquelles à long terme. Afin de répondre à leurs besoins, une consultation à vocation multidisciplinaire a été mise en place à Rennaz (VD) et à Martigny (VS).

«Avec plus de 560’000 cas de Covid-19 en Suisse, nous pensons que le Covid-long va devenir un problème de santé publique», estime le chef du Service de médecine de l’Hôpital Riviera-Chablais (HRC) Nicolas Garin dans un communiqué publié mercredi par le HRC et le Centre Hospitalier du Valais Romand (CHVR).

«Même si les symptômes se résolvent dans la majorité des cas, nous savons d’une vaste étude en Chine que 6 mois après une hospitalisation, trois patients sur quatre présentent des symptômes résiduels», souligne Nicolas Garin.

De nombreux symptômes

Fatigue excessive, difficultés respiratoires, douleurs thoraciques, anxiété, dépression, troubles de la concentration ou du sommeil, difficultés à reprendre une vie active sont fréquemment rapportés par les patients touchés par le Covid-19. Ces symptômes peuvent toucher à la fois les personnes ayant été hospitalisées mais également les jeunes en bonne santé.

Afin de répondre aux besoins des personnes souffrant de séquelles, une consultation à vocation multidisciplinaire a été créée par les deux hôpitaux, en association avec leurs services de psychiatrie et de physiothérapie. La Fondation de Nant, l’hôpital psychiatrique de l’Est vaudois, participe également à la consultation.

Celle-ci est en place à Rennaz et à Martigny depuis le 1er mars. Elle s’adresse en premier lieu aux personnes ayant été diagnostiquées d’un Covid-19 et souffrant de symptômes nouveaux ou persistants au moins 6 semaines près la résolution de la phase aiguë.

Comm/ami