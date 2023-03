Dans le quartier de la Jonction, l'ancienne usine sur le sentier des Saules, vouée à la démolition pour reconstruire un bâtiment de neuf étages. LAURENT GUIRAUD

Genève, 3 mars

Dans son numéro du week-end du 25-26 février 2023, la «Tribune de Genève» a consacré un article portant sur la validation du projet des coopératives Codha et Ciguë au sentier des Saules par le Tribunal fédéral, tout en mettant en exergue la citation de l’avocate des voisins recourants, selon laquelle: «Nos clients se sont opposés à une construction mastodonte et irrespectueuse de l’histoire du lieu.» En ma qualité d’avocate des coopératives Codha et Ciguë dans le cadre de ladite procédure, il me paraissait important de «remettre l’église au milieu du village».

En effet, et comme relevé par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 26 janvier 2023, le futur nouveau bâtiment est issu d’un concours architectural organisé par lesdites coopératives, le jury ayant rendu un rapport motivé justifiant son choix. Par ailleurs, lors de l’instruction de la demande, les autorités spécialisées se sont toutes déclarées favorables au projet, à l’exception de la Ville de Genève, laquelle a finalement retiré son opposition durant la procédure de première instance.

La future construction, dont la hauteur s’alignera au bâtiment voisin, s’intègre parfaitement au quartier de la Pointe de la Jonction. Il est également à relever que diverses mesures d’accompagnement permettant de limiter le nombre de voitures et le trafic aux abords du futur bâtiment ont été mises en place par les coopératives. Il s’agit d’un magnifique projet, dessiné par l’excellent architecte Jean-Paul Jaccaud, qui accueillera pas moins de 64 logements et 7 chambres d’hôte, avec des salles communes au rez-de-chaussée, des surfaces commerciales et des espaces communautaires. Il est à la hauteur du site exceptionnel sur lequel il sera construit.

Les coopératives Codha et Ciguë se réjouissent de pouvoir commencer la construction dudit immeuble et accueillir toutes les personnes/familles/étudiant·e·s qui ont patienté près de trois ans, soit le temps de la procédure judiciaire, pour s’y projeter enfin!

Claire Bolsterli

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.