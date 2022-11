Emploi et famille – Une conseillère fédérale avec de petits enfants: c’est possible? Le PS veut rendre l’Exécutif accessible aux jeunes mères en proposant un ticket exclusivement féminin. C’est déjà une réalité dans d’autres pays. Alessandra Paone Nina Fargahi

C’est ainsi que la direction du PS se représente une conseillère fédérale: la conseillère nationale Flavia Wasserfallen, jeune et mère de famille. Jürg Spori

Après la démission de la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, le PS doit régler sa succession. La direction du parti souhaite présenter deux femmes. Le duo de direction Mattea Meyer et Cédric Wermuth estime même qu’une jeune mère pourrait tout aussi bien assumer cette fonction. Mais en Suisse, il serait malheureusement difficile de concilier une telle fonction avec une vie de famille intacte, regrette le coprésident Cédric Wermuth, interrogé par le dominical «SonntagsBlick». Il plaide donc pour une transformation de cette fonction afin qu’elle soit plus facilement conciliable avec la vie de famille. Cédric Wermuth propose d’augmenter le nombre de conseillers et conseillères fédéraux à neuf ou de redistribuer les grands départements.