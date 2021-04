Podcast «Covid, les mondes d’après» – «Une conférence sur le baiser ou Revenir sur Terre» de Ling Perrelet Ling Perrelet

Chères Martiennes, chers Martiens, je vous remercie de m’avoir invité à participer à ce cycle de conférences intitulé «Retour sur Terre: est-ce à souhaiter?». J’aurai le plaisir, au cours de cette soirée, de vous entretenir d’une bien étrange coutume qui a sévi pendant un temps immémorial sur cette bonne vieille planète Terre… et qui a fini par causer sa perte. Vous le verrez, c’est tout à fait édifiant.

Sans plus attendre, intéressons-nous au sujet de ce soir. Savez-vous ce qu’est le muscle orbiculaire de la bouche, aussi appelé vulgairement le «muscle du baiser»? Il fut, paraît-il, longtemps interprété comme un sphincter par nos doctes anatomistes. Je vois ici déjà quelques mouvements de recul, mais ce n’est pas moi qui le dis, c’est Wikipédia. Wikipédia dit aussi ce qui suit: «Le baiser est un mouvement qui consiste à toucher une personne avec ses lèvres grâce aux muscles orbiculaires de la bouche». Je constate que ce que je viens de prononcer fait mouche, d’après le frétillement de vos émetteurs-traducteurs. Eh oui, cette répugnante coutume était très bien installée parmi les Terriens, certains disent en avoir retrouvé des traces sur des objets utilitaires datant de 1500 ans avant Jicé. Je vous épargne la conversion en vos termes, croyez-moi que cela équivalait à une très longue tranche temporelle. Vous ne connaissez pas Jicé? Ce n’est pas grave, votre culture générale s’en remettra.

Il y avait plusieurs sortes de baisers, que je classerai, pour d’évidentes raisons pratiques, en trois groupes: le baiser religieux, le baiser amical et le baiser amoureux. Pardon? Quelle est la différence entre les trois? Je vois que cela vous intéresse au plus haut point, Madame, n’est-ce pas? Vous avez raison, ce n’est qu’en étudiant les mœurs de vos envahisseurs que vous apprendrez à vous en méfier. Moi-même, je suis un spécialiste de la troisième catégorie, j’ai passé de longues années à rechercher le sujet. Je vais vous fournir quelques éclaircissements sur la question, un peu de patience, s’il vous plaît. Ah, c’est votre voisine qui veut savoir? Elle a l’air de le nier de façon véhémente… ne vous énervez pas, Mesdames, mettez-vous d’accord et je vous retrouverai, s’il le faut, lors de l’intermède des questions-réponses.

Je disais donc que ce geste hautement humain définit l’homme terrestre autant que le rire car il exprime à la fois le sentiment pieux (lorsqu’on pose un baiser sur la croix, sur l’icône – pouah, ou sur la bague de l’officiant – re-pouah), l’amitié ou la fraternité qui naît à partir de ces mêmes enseignements religieux ou, en troisième lieu, lorsqu’on pousse l’amitié dans ses derniers retranchements, et que cela devient de l’amour, voire du désir sexuel. Mais ne sautons pas les étapes, avant de discourir sur ce dernier thème éminemment scabreux, permettez-moi de vous parler de l’Amitié. Je sais, vous ne connaissez pas cela dans votre charmant milieu, toutes les analyses spectrométriques effectuées à ce jour n’ont pas décelé la moindre trace de ce sentiment. Mais les Terriens avaient pour habitude de pratiquer cette singularité à tout va, et ne rechignaient pas à rendre visible ce penchant.

Un seul baiser sur la joue ne suffisait pas à convaincre de la sincérité du pratiquant. Dans le but d’asseoir ses convictions, l’adepte multipliait ses manifestations amicales jusqu’au nombre mythique de quatre (!) en posant ses muscles orbiculaires (ceux qui ont suivi le début de la conférence sauront de quoi il retourne, les autres, vous demanderez à vos copains plus tard) en alternance sur le faciès ami comme ceci: joue gauche-joue droite-joue gauche-joue droite, ponctués par de petits bruits mouillés. Cela créait parfois une certaine confusion dans l’ordre du baisotage, car le port d’artefacts mondains tels que lunettes de vue, faux cils, piercings de l’arcade sourcilière, anneaux de nez et autres coquetteries compliquaient le déroulement du rituel.

Non, je ne peux pas m’étendre là-dessus, Monsieur, j’en parlerai lors d’une conférence ultérieure, le temps presse et j’aimerais quand même en arriver au vif du sujet, si vous le voulez bien. Alors là, là, nous nous aventurons carrément dans le domaine du sulfureux, oui, osons les mots. Et plus on approche de ce stade, plus le risque est grand car il est un facteur essentiel de transmission des maladies contagieuses. Vous m’avez bien entendu. Mais attendez, ne rentrez pas vos petites antennes vertes, il y a mieux. Oui, Madame, j’y viens, j’y viens.

Figurez-vous qu’au cours d’un baiser intime, les partenaires partageaient leur microbiote buccal. 80 millions de bactéries échangées lors de chaque bisou. Ah, Madame s’est évanouie. Vite, les sels. Franchement, je ne savais pas à quel point on est porté sur l’asepsie sur Mars. Je reste médusé par l’efficience du SAMU galactique, voilà cette brave dame cathétérisée, défibrillée et requinquée en moins qu’il ne faut pour le dire. Ah, c’est un monsieur? Décidément, votre manque d’altérité me pose de sérieux problèmes. Sur Terre, il est coutumier que ce soit la gent féminine qui s’évanouisse. C’est pour cela que… mais je digresse.

J’ai utilisé l’imparfait parce que, bien sûr, c’est cela qui a entraîné la fin du monde terrestre. À force de se rouler des pelles pendant des millénaires, les Terriens ont fini par s’autodétruire. Pardon? non, non, pas à coups de bêche, c’est une expression un tantinet vulgaire bien de chez nous, je vous fais un croquis pour aider à la compréhension, voi-là. Vous avez capté maintenant? On peut aussi utiliser le terme «s’adonner à un patin lingual», ça fait plus savant, quoique.

Donc, je reprends, on va y arriver, si, si, je vous l’assure. La fricassée de museaux, les bécotages et la soupe de langues… cela fut fatal à Homo sapiens. Plaît-il? Non, ceci est une conférence sur le baiser, pas sur les recettes culinaires, faut suivre, hein?

Je disais donc que l’espèce anthropoïde mit vingt et un siècles avant de s’effacer. Oh, bien sûr, les gouvernements prirent toutes sortes de mesures: confinements partiels ou totaux, masques divers et liquides anti-infectieux et variés, bouche-à-bouche (encore!) afin de ressusciter l’économie mourante, fermetures aux sept dixièmes, réouvertures aux trois quarts, instructions aussi fluctuantes et mutantes que les variantes de virus, pléthore de tests nasaux, salivaires, rectaux et j’en passe… Mais surtout, ils eurent une idée lumineuse: ils interdirent les baisers! Plus d’embrassades, plus d’accolades, plus de frotti-frotta dans le dos, plus de papouilles humides ou sèches! Cela vous fait loucher, Monsieur? Ah, c’est Madame, pardon, c’est que vous vous ressemblez tous tellement et que ce vert qui vous sied si bien ne facilite pas le distinguo. Comment? Ah, vous ne louchez pas, c’est votre strabisme vénusien. Parfait, parfait, chacun son truc.

Voilà, je continue. Hélas, il était malheureusement trop tard pour sauver l’humanité. Les virus se vautrèrent dans le magma hominien à qui mieux mieux, ravis de proliférer grâce à leur incapacité de trancher entre profit et bien-être. Toute la population mondiale y passa, même ceux qui ne s’embrassaient pas, oui, même les Inuits, car se frotter le nez en guise de démonstration d’affection était bien joli, mais rapprochait encore trop les participants. Et, malheureusement pour eux, sur la banquise, les aérosols demeuraient figés en suspension. Il ne resta guère qu’une petite population de femmes Mursi, une peuplade africaine dont les plateaux labiaux de vingt-cinq centimètres de diamètre favorisaient la distanciation sociale. Mais cinquante centimètres… cela sortait des clous. Elles disparurent en dernier.

Ce qui m’amène à la conclusion de ce débat: maintenant que la Terre s’est vidée de ses habitants, faut-il songer à un retour? Les scientifiques avaient annoncé à cor et à cri que les virus, ne trouvant plus de victimes, s’éteindraient d’eux-mêmes, faute de biotope. Une obsolescence programmée, en quelque sorte, mais pour une fois non voulue par les hommes. Oui, mais… qui va vérifier que la Terre est libre de virus? Monsieur Elon Musk ne semble pas songer à un voyage retour. Il est trop bien installé dans sa colonie autosuffisante, autovaccinée, autopropulsée… ah oui, sa p’tite auto lui a bien servi, à celui-là. Mais… je m’égare à nouveau.

Or donc, moi j’ai eu une idée: vous, Martiens, qui vous plaignez de nos habitudes invasives à nous, Terriens, ne voudriez-vous pas, avec vos soucoupes volantes qui ne font plus peur à personne, effectuer une exploration terrestre? Après tout, s’il reste des virus, ils ne s’attaqueront pas à vous puisque vos organismes leur sont (encore) inconnus, que les virulentes chauves-souris ne peuvent rivaliser avec vos détecteurs de champs magnétiques de dernière génération et que, surtout, vous n’avez pas pour habitude de vous faire des bécots! Comparée à votre planète rouge, notre planète bleue affiche une couleur tellement plus tendance… et je suis persuadé que les complotistes qui se sont réfugiés sous terre en attendant le Jugement dernier vous accueilleront par des salves de bienvenue. Cela vous titille, n’est-ce pas? Cela fait si longtemps que vous vouliez l’envahir, la Terre… et quitter votre statut d’extraterrestres en ôtant cette fâcheuse particule d’«extra» pour devenir tout bonnement terrestres…

Donc, si vous le permettez, je vais procéder à un petit sondage informel: allumez vos catadioptres sensoriels si l’aventure vous tente… voyons, ici à gauche, tout s’allume… et à ma droite… cela s’annonce très positif… je dirais que c’est même incroyable, toute l’assemblée se prononce de manière favorable! C’est un raz-de-marée d’unanimité, un déferlement d’approbation! Vous allez repeupler la Terre, la remettre sur orbite interstellaire! À vous ses paysages sublimes, sa météo variable, ses saisons alternantes, son atmosphère vivifiante (naguère polluée), ses océans de plastique. Fini les nationalismes, les dérives communautaires, les guerres nucléaires, les mesquineries politiciennes car j’ose espérer que vous, qui ne connaissez pas le monde merveilleux de l’hyperconsommation, ne sombrerez pas dans les travers de vos prédécesseurs.

Attention, la Terre, les Martiens arriiiiivent!

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.