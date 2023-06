Rhume des foins – Une concentration «exceptionnelle» de pollens fait souffrir les Genevois Alors que des valeurs polliniques record ont été atteintes en Suisse, toujours plus de personnes sont victimes d’allergies. Aurélie Toninato

Ce sont actuellement les graminées qu’on trouve en grandes quantités dans l’atmosphère, dont les plus répandues poussent aussi facilement en ville qu’en campagne. Elles entraînent une réaction chez 70% des personnes qui souffrent du rhume des foins. GETTY IMAGES

Yeux rougis et gonflés, démangeaisons, nez bouché, asthme: depuis des semaines, on ne compte plus les victimes d’allergies en souffrance dans son entourage. La saison du rhume des foins bat son plein, et l’année 2023 est qualifiée «d’exceptionnelle» de par ses quantités de pollens dans l’air. Comment expliquer ces concentrations exceptionnelles? Pourquoi les allergies se répandent et pourquoi certaines personnes y échappent?

Des conditions exceptionnelles

Roxane Guillod, experte au Centre d’allergie Suisse aha!, confirme le caractère «exceptionnel» de l’année en cours. «Les valeurs polliniques sont actuellement extrêmement élevées dans toute la Suisse. MétéoSuisse indique même que des valeurs record de concentrations ont été enregistrées dans certaines régions.» Une succession de conditions favorables explique cette explosion de pollens.

D’abord, un début de printemps très humide, avec beaucoup d’eau, ce qui a permis aux graminées de proliférer. Ensuite, le temps chaud, sec et venteux de ces dernières semaines a créé des conditions optimales pour la dissémination des pollens.

Le réchauffement climatique joue également un rôle: les plantes fleurissent de plus en plus tôt, et plus longtemps. Ainsi, la floraison du noisetier n’avait jamais été observée aussi précocement que cette année, la floraison des graminées a avancé d’un mois en l’espace de quarante ans. Autres conséquences: la concentration en CO 2 booste la croissance des plantes et la hausse des températures favorise dans un futur proche l’implantation d’espèces méditerranéennes «comme les oliviers, les cyprès et les paritaires – de la famille des orties –, or ces plantes sont extrêmement allergènes», prévient Roxane Guillod.

Les prévisions météorologiques annoncent un peu de pluie ce week-end, mais pas forcément de quoi offrir un répit. «On estime qu’il faut qu’il pleuve en continu pendant au moins une demi-heure pour «laver» l’air du pollen», souligne l’experte.

Mode de vie, génétique et pollution

Toujours plus de personnes développent des allergies au pollen. La spécialiste, tout en précisant qu’il existe peu de données sur le sujet, cite une étude réalisée en 2009 qui stipule qu’en 1926, on estimait que 0,8% de la population suisse souffrait d’allergies, 9,6% en 1985 et 20% en 2009.

Aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), le nombre de consultations pour ce motif est d’ailleurs en augmentation. «Nous n’arrivons pas à répondre à la demande, souligne Peter Jandus, allergologue aux HUG. Nous constatons une hausse de 20 à 30% des consultations pour ce motif par rapport à l’an passé mais en 2022 des mesures de protection anti-Covid étaient en place, donc il faut relativiser ces chiffres.»

Divers facteurs jouent un rôle dans cette augmentation: prédispositions génétiques, mode de vie toujours plus hygiéniste et aseptisé «qui empêche l’exposition aux pathogènes et donc le système immunitaire n’est pas assez entraîné pour développer une réponse immunologique adéquate», pollution atmosphérique qui irrite les muqueuses respiratoires et les rend plus vulnérables, énumère l’allergologue. De plus, sous l’action de certains gaz polluants dans l’air, le pollen – qui se compose de protéines et d’enzymes, et n’est pas inerte – se transforme et son potentiel allergisant peut augmenter.

Réaction inappropriée

Certains sont toutefois épargnés. Pourquoi? «Les allergies peuvent apparaître potentiellement chez tout le monde et à tout âge, même chez les seniors, note le médecin. Néanmoins, certains sont plus à risque, alors que d’autres bénéficient d’éléments protecteurs.» Les deux spécialistes rapportent notamment que des études de cohortes ont montré que grandir à la campagne, et au contact d’animaux, renforce le système immunitaire et diminue la probabilité de développer des allergies.

Enfin, comment expliquer que le corps réagisse face à un inoffensif pollen? «Au lieu de développer des anticorps neutralisants, dans l’optique d’une action anti-infectieuse, le système va réagir de manière inappropriée, en produisant d’autres anticorps, les IgE, dont le rôle est normalement de lutter contre les parasites, ce qui va entraîner des réactions comme la rhinite ou l’asthme, explique le spécialiste des HUG. Plus une personne est en contact avec des substances allergènes, plus il est probable que le système de défense de l'organisme réagisse.»

Les bons gestes Afficher plus Pour Roxane Guillod, les symptômes d’une allergie doivent être pris au sérieux et traités, notamment avec des antihistaminiques, car le rhume des foins peut s’aggraver en asthme allergique. Quelques gestes peuvent aider à limiter le contact avec le pollen: porter des lunettes de soleil à l’extérieur, se laver les cheveux le soir, ne pas ôter ses vêtements dans la chambre, éviter de faire sécher son linge dehors, aérer plutôt le matin. Quant au traitement par désensibilisation – l’injection ou l’ingestion d’une dose d’extrait de pollen tous les jours pendant au moins trois ans –, il doit être effectué en concertation avec un spécialiste.

