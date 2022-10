À Palexpo – Une compétition mondiale de robotique à Genève ce week-end Plus de 180 équipes s’affronteront en créant des robots, sur le thème de la capture et du stockage du carbone dans une compétition ouverte au public. Olivier Bot

Les jeunes vont construire des robots comme celui-ci pour s’affronter en équipe sur le thème de la capture et du stockage du carbone. DR

Genève accueille le FIRST Global Challenge ce week-end à Palexpo, une compétition internationale de robotique de type olympique qui se déroule dans un pays différent chaque année. Il s’agit de la 6e édition et du premier événement en Europe qui réunira des futurs leaders en matière de STIM: science, technologie, ingénierie et mathématiques, dans le cadre d’une compétition collaborative qui a pour but de trouver des solutions aux plus grands défis du monde.

Protéger notre atmosphère commune

Capturer du carbone! Tel est le défi auquel devront s’attaquer les plus de 180 équipes nationales en lice. Munies d’un kit de pièces robotiques standard, ces équipes, dont une composée de réfugiés syriens et sept exclusivement féminines, créeront des robots uniques pour confronter et collaborer simultanément en jouant sur des alliances mondiales de six équipes nationales.

Le jeu intégrera des composantes éducatives qui modélisent la science des processus de capture et de stockage du carbone. La cérémonie de remise des prix et de clôture le 16 octobre comprendra 20 prix qualitatifs et quantitatifs différents. Le public pourra assister aux matches en direct et faire un tour du monde dans la zone des stands des équipes. L’admission à l’événement se fera sur le principe du premier arrivé, premier servi. Aucun billet ne pourra être réservé. L’événement sera également retransmis en direct pour les personnes qui ne peuvent pas assister en personne.

«Les défis auxquels nous sommes confrontés en tant que société mondiale doivent être adressés, et la prochaine génération peut relever le défi — ensemble. Par le biais du sport et de la robotique, l’organisation à but non lucratif FIRST Global incite les jeunes du monde entier à tirer parti de la technologie et de l’ingénierie, afin de renforcer leurs compétences et répondre collectivement aux défis les plus pressants de la planète», souligne le site de la manifestation. «Les STIM et l’innovation jouent un rôle dans l’élimination de la pauvreté et la protection de la planète et, à ce titre, occupent une place particulière dans les engagements et agendas internationaux, notamment ceux qui sont relatifs à une éducation de qualité inclusive et équitable ainsi qu’à l’apprentissage tout au long de la vie, visant à l’égalité des sexes et à l’autonomisation des femmes», poursuit la présentation de cette manifestation.

«C’est le seul sport où chaque jeune peut devenir pro. Le monde a désespérément besoin de solutions à ses problèmes. Nous créons la prochaine génération de résolveurs de problèmes et nous leur donnons la vision, le courage et les compétences nécessaires pour travailler ensemble à la résolution de ces problèmes», déclare l’inventeur et fondateur de FIRST Global, Dean Kamen.

Olivier Bot

