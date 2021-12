Grave accident à Paris – Une compagnie de taxis met à l’arrêt ses voitures Tesla

Afficher plus

Six femmes supplémentaires portent plainte contre Tesla pour harcèlement sexuel

Six femmes travaillant pour Tesla en Californie ont déposé mardi plainte contre l’entreprise, l’accusant d’avoir toléré du harcèlement sexuel, caractérisé par des grivoiseries, des contacts physiques non sollicités et des représailles contre les employées s’en plaignant, peu après deux plaintes similaires.

«Les six femmes décrivent un environnement dans lequel il est normal (qu’elles) se fassent siffler, (qu’elles soient) lorgnées, touchées de manière inappropriée et qu’elles fassent l’objet d’avances», explique un communiqué des avocats les représentant, David Lowe et William Jhaveri-Weeks. «Celles qui se plaignaient étaient parfois menacées ou transférées contre leur gré», est-il ajouté. «Le message était clair, il n’y aurait aucune conséquence pour les harceleurs» au sein du groupe dirigé par Elon Musk, nommé lundi personnalité de l’année par le magazine américain «Time».

Une première plainte accusant l’entreprise d’avoir laissé s’installer une atmosphère propice au harcèlement sexuel à l’égard des femmes dans l’usine de Fremont et de n’avoir rien fait malgré les protestations avait été déposée mi-novembre. Une autre femme a poursuivi l’entreprise et son supérieur direct la semaine dernière pour harcèlement sexuel.