Suisse – Une commission veut scinder le paquet en faveur des médias La commission des télécommunications du Conseil national veut savoir notamment si l’aide aux médias en ligne est conforme à la Constitution.

Durant la session d’été, le Conseil des Etats a étoffé le paquet d’aide aux médias proposé par le Conseil fédéral. KEYSTONE

L’aide aux médias en ligne devra attendre. La commission des télécommunications du Conseil national veut prendre son temps avant de débattre de cette contribution prévue dans le cadre du train de mesures en faveur des médias.

Par 13 voix contre 12, elle propose de scinder le projet en trois parties. Les deux premières – aide indirecte et soutien aux institutions de formation et aux agences de presse – seraient examinées par le Conseil national à la session d’automne. La troisième partie concernant les médias numériques serait examinée ultérieurement, ont indiqué mardi les services du Parlement.

La commission a chargé l’administration de déterminer notamment si l’aide aux médias en ligne est conforme à la Constitution. Sa majorité estime que cette aide doit faire l’objet d’un débat approfondi. Une minorité voudrait débattre du paquet dans son entier. Pour elle, il serait erroné d’ajourner les discussions alors que les médias numériques sont toujours plus utilisés.

Peu de divergences

Pour le reste, la commission suit la plupart des décisions prises par le Conseil des Etats. Au vote sur l’ensemble, le premier projet a été adopté par 12 voix contre 7 et 6 abstentions.

La commission est ainsi favorable à une contribution de 40 millions de francs par an, pendant dix ans, pour l’octroi des rabais pour la distribution matinale. Actuellement, la moitié des quotidiens et des hebdomadaires qui bénéficient d’une aide sont concernés par la distribution matinale et dominicale.

Par 17 voix contre 6, elle a refusé de relever cette contribution à 50 millions de francs par an. Elle a aussi refusé par 21 voix contre 2 de biffer cette aide du projet.

Le deuxième projet a quant à lui été accepté par 14 voix contre 0, mais 10 abstentions. La commission s’est ralliée sans opposition au Conseil des Etats sur la hausse de la quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs. Celle-ci devrait valoir 6 à 8% du produit de la redevance.

En revanche, la commission ne veut pas inscrire dans la loi une répartition fixe entre diffuseurs de programmes de télévision et diffuseurs de programmes de radio.

Sénateurs généreux

Durant la session d’été, le Conseil des Etats a étoffé le paquet d’aide aux médias proposé par le Conseil fédéral, se disant prêt à aider financièrement la presse écrite. Au total, la Chambre des cantons a libéré 150 millions de francs. Le projet gouvernemental prévoyait 130 millions. Les sénateurs ont toutefois refusé un soutien de 30 millions pour les médias en ligne.

ATS/NXP