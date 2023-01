Phénomène astronomique – Une comète très rare sera visible à l’œil nu depuis la Terre Ce type d’objet céleste ne s’est pas présenté depuis 50’000 ans dans notre système solaire. Mais comment, où et quand pourra-t-on l’observer? Myrtille Wendling

La comète C/2022 E3 (ZTF) a été découverte via un télescope en Californie, par le programme Zwicky Transient Facility en mars 2022. Capture d’écran Twitter: @museumofscience, Hisayoshi Sato via NASA/JPL-Caltech

La comète C/2022 E3 traverse actuellement notre système solaire. Une aubaine pour les passionnés et amateurs d’astronomie, car ce phénomène ne s’est pas manifesté depuis 50’000 ans. Soit depuis la période des hommes de Néandertal et des «Homo sapiens». Dorénavant, notre tour est venu d’avoir la chance de – potentiellement – pouvoir la contempler en janvier.

L’objet céleste a été découvert par un programme spécial, le Zwicky Transient Facility, en Californie, courant mars 2022. Elle se trouvait à l’époque dans l’orbite de Jupiter.

«Si la comète continue sa tendance actuelle en luminosité, elle sera facile à repérer avec des jumelles, et il est également possible qu’elle devienne visible à l’œil nu sous un ciel sombre.» NASA

D’après les scientifiques qui ont fait sa découverte, elle serait issue du nuage d’Oort. Ce dernier est un ensemble cosmique composé de multiples comètes. Sa distance avec le Soleil est estimée à 3,2 années-lumière.

La NASA précise qu’en règle générale, il est très difficile de prévoir la trajectoire d’une comète, mais «si la comète continue sa tendance actuelle en luminosité, elle sera facile à repérer avec des jumelles, et il est également possible qu’elle devienne visible à l’œil nu sous un ciel sombre».

Cette comète ferait un kilomètre de diamètre et est composée d’un noyau de glace et de poussières. En passant devant notre Soleil, les rayons de ce dernier font apparaître les particules d’eau qui s’échappent de l’épicentre de l’objet céleste. Ils lui confèrent, de ce fait, une certaine luminosité.

Une trajectoire rodée

Sur l’hémisphère Nord de la Terre, la NASA indique que la comète était observable à l’aide de jumelles ou d’un télescope durant la nuit du jeudi 12 au vendredi 13 janvier 2023. Cette date correspond au moment où l’objet céleste était au plus près du Soleil – période scientifiquement appelée le «périhélie».

«Cette comète ne devrait pas être tout à fait le même spectacle offert par la comète RELISE, qui était de retour en 2020.» NASA

L’agence spatiale ajoute que la comète C/2022 E3 se déplace rapidement vers le nord-ouest pendant tout le mois de janvier. Sa trajectoire se rapprochera le plus de notre Terre le 2 février. Elle sera ensuite visible depuis l’hémisphère Sud au début de février, avant de disparaître (peut-être) à tout jamais.

Quelles conditions d’observation?

Ainsi, pour toutes les personnes qui aimeraient contempler cette comète très rare, deux conditions sont primordiales:

Un ciel dégagé

Une pollution lumineuse minimale

De plus, le média français BFMTV indique que «selon les astronomes, la meilleure fenêtre de tir se situera lors du week-end des 21 et 22 janvier, ainsi que la semaine qui suivra. Durant cette période, C/2022 E3 (ZTF) se situera entre les constellations de la Petite Ourse et de la Grande Ourse.»

Si la NASA souligne que «cette comète ne devrait pas être tout à fait le même spectacle offert par la comète NEOWISE de retour en 2020», l’apparition de ce «visiteur glacé» est une occasion quasi exceptionnelle d’admirer une partie d’un système solaire lointain.

