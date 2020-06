Suisse – Une collision au Gothard fait six blessés graves Pour une raison encore inconnue, un véhicule a percuté, au portail nord du tunnel de Fieud, un autre véhicule qui roulait vers le sud.

La route du col du Gothard restera close jusqu’à 08h00. (Image d'illustration) KEYSTONE

Six personnes ont été grièvement blessées dans un accident de la circulation jeudi peu avant 22h35 sur la route du col du Gothard. Le pronostic vital de deux d’entre eux est engagé, a indiqué vendredi la police cantonale tessinoise dans un communiqué.

Une voiture immatriculée en Belgique et transportant à son bord trois Albanais de 25, 33 et 39 ans a percuté au portail nord du tunnel de Fieud pour une raison inconnue un autre véhicule, immatriculé en Italie et roulant en sens inverse, vers le sud. Trois ressortissants britanniques, deux hommes de 25 et 27 ans et une femme de 24 ans, circulaient à bord du second véhicule, a précisé la police.

Le tunnel de Fieud a été fermé pour les besoins de l’enquête. Le trafic routier a été dévié vers l’ancienne route de la Tremola. La route du col du Gothard restera close jusqu’à 08h00.

( ATS/NXP )