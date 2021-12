Accident – Une collision à la route de Chêne a interrompu le trafic des trams Survenu vers 7 h 45, l’incident a fait un blessé. Les trams ont pu reprendre leur service une heure et demie plus tard. Le trafic automobile a aussi été perturbé. Antoine Grosjean

Photo d’illustration. Maxime Schmid

Suite à un accident, plus aucun tram n’a circulé entre Rive et Moillesulaz pendant une heure et demie ce mercredi matin, à l’heure de pointe. Le trafic automobile a lui aussi été perturbé. L’incident a eu lieu à 7 h 45 à la route de Chêne, à la hauteur de la Clinique des Grangettes.

Selon la police, un heurt s’est produit entre un tram et une voiture qui circulait en direction de Moillesulaz, au moment où celle-ci a voulu tourner à gauche. Le choc a déporté le véhicule, qui en a percuté un autre. Le conducteur de la première voiture a été blessé, mais son pronostic vital n’est pas engagé.

Le trafic des trams a été interrompu pour les besoins de l’enquête. Il a pu être rétabli à 9 h 15. Dans l’intervalle, des navettes de remplacement ont pris le relais. Le tram 17 circulait jusqu’à Rive, alors que le tram 12 s’arrêtait à Plainpalais, car les véhicules circulant sur cette ligne, qui sont unidirectionnels, ont besoin d’une boucle pour rebrousser chemin, ce qui n’est pas le cas des rames utilisées sur la ligne 17.

Quant au trafic automobile, il a été fortement ralenti à cet endroit. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l’accident.

