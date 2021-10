Les délices du mauvais goût – Une collection élève le kitsch et l’étrange au rang d’art Durant des décennies, Jean-Paul Giacobino a réuni un ensemble de 150 objets aussi loufoques qu’inattendus. Il a offert à son étrange moisson une exposition privée. Irène Languin

Jean-Paul Giacobino a amassé, durant 65 ans, une collection d’objets surprenants et kitsch. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Une ribambelle de petits nains aux couleurs criardes, une carafe musicale, des sculptures en coquillages ou un pistolet en forme de zizi. Voilà quelques objets tirés de la curieuse collection constituée par Jean-Paul Giacobino durant plus de soixante-cinq ans. Celui qui fut professeur de biochimie à l’Université de Genève a une autre passion que la médecine fondamentale: le kitsch, l’étrange et le mauvais goût. Aujourd’hui à la retraite, il a passé une bonne partie de sa vie à chiner dans les marchés aux puces d’Europe les bibelots les plus invraisemblables, qui ont pour point commun de partager une esthétique douteuse et tape-à-l’œil.