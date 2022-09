Les mots ne sont rien. Mais aujourd’hui, nous n’avons qu’eux à disposition. Eux seuls pour tenter de traduire un ressenti variable selon les sensibilités. Adieu à un génie. Le cinéma en deuil. Un maître nous a quittés. RIP God-Art. Phrases plus ou moins convenues, tweetées par centaines, termes rabâchés, heureux ou maladroits, creux ou bienvenus, sabir usuel que tout le monde ressort à l’occasion des grandes disparitions. Oui, les mots ne sont rien, ou presque, et lui-même l’affirmait: «Adieu au langage». C’était en 2014, en 3D, l’un de ses derniers films, l’avant-dernier pour être précis.

Raconter Godard, tâche impossible et ardue, revient désormais à le raconter au passé. Et peut-être à le comprendre, ce que les publics n’ont pas toujours réussi à faire. Comprendre aux deux sens du terme. Soit saisir et englober dans un tout. Car le chemin godardien, tout chapitré qu’il puisse être, reste un et indivisible. D’«À bout de souffle» au «Livre d’image», une cinquantaine de films pour défier l’histoire. Des titres majeurs, d’autres un peu moins. Des classiques évidents, mais aussi des films devenus «inregardables». Cet œuvre défie le siècle, en réalité la jonction entre deux siècles, oriente l’histoire du cinéma, ne cesse de se réinventer et d’éclairer de jours nouveaux ce septième art qu’il aura autant adoré que déconstruit puis pillé.

Godard ne se laissait pas enfermer et se fichait de plaire ou non. Du moins le laissait-il penser, mais comment en être sûr? Né en 1930, il faisait du cinéma depuis 1958, soit depuis l’âge de 28 ans. Cela représente, du point de vue du spectateur, environ trois générations. Qui l’auront vu ou ignoré – oui, on connaît des gens qui n’ont jamais vu de Godard, c’est ainsi, et on ne les juge pas – aimé ou détesté, quitte souvent à s’exalter, à crier au génie ou à l’imposture, c’est selon. Godard aura peu laissé indifférent.

À tort, on le pensait éternel. Tout en sachant très bien qu’à 91 ans il risquait lui aussi de s’en aller, non sans une ultime pirouette filmique. Ce ne fut pas le cas. Ses deux prochains projets connaîtront-ils une existence posthume? Nul ne le sait. Seule certitude, nous avons presque tous connu un monde avec Godard. Un septième art dont il était devenu une sorte de démiurge aux influences affirmées ou souterraines. Il faudra désormais vivre dans un monde sans Godard. Et ce ne sera pas facile.

Pascal Gavillet est journaliste à la rubrique culturelle depuis 1992. Il s’occupe principalement de cinéma, mais il lui arrive aussi d’écrire sur d’autres domaines. En particulier les sciences. A ce titre, il est également mathématicien. Plus d'infos @PascalGavillet

